Sábado é dia de mamaço no parque do Museu Oscar Niemeyer

Da Redação Bem Paraná

Esta é a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que vai até terça-feira da semana que vem e que ocorre em 120 países. O Paraná aderiu ao movimento e, programou diversas ações em todo o Estado para incentivar o aleimtamento materno. Uma destas ações acontece no próximo sábado, com a Hora do mamaço, que neste ano foi marcado para o parque do Museu Oscar Niemeyer. Neste dia, das 14 horas às 16h30, mães com bebês estão convidadas para participar e darem de mamar aos filhos.

Atualmente, a recomendação é de que as crianças sejam amamentadas até os dois anos. Até os seis meses de idade, os bebês devem ser alimentados exclusivamente com leite materno. “Quando uma criança recebe leite materno desde o nascimento tem menor risco de ter doenças como diarreia e infecções respiratórias, problemas graves e que podem levar os bebês à morte. Também têm melhor desenvolvimento físico e cognitivo”, diz secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi.

Até a próxima semana o tema vai ser abordado por governos, hospitais e associações ligadas à amamentação.