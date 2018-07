Saiba como foi o primeiro dia de convenções partidárias no Paraná

Blog Política em Debate

Abrindo a temporada de convenções entre os pré-candidatos ao governo do Paraná, o deputado estadual Ratinho Junior (PSD), em evento conjunto de seu partido com PSC e Avante, teve homologada neste sábado (21) sua candidatura, deixando abertas as vagas de vice e de candidaturas ao Senado na chapa majoritária. Também neste sábado, o senador Roberto Requião revelou preferência pela campanha à reeleição em aliança com a candidatura do ex-senador Osmar Dias (PDT) ao governo. O acordo, porém, ainda não está definido, porque ainda depende de uma resposta de Osmar, que pode se manifestar ainda neste domingo (22). A governadora Cida Borghetti (PP), pré-candidata à reeleição, por sua vez participou de convenção conjunta do PROS e PMB, ao lado do deputado federal Alex Canziani (PTB), pré-candidato ao Senado na chapa, sem a presença do ex-governador Beto Richa (PSDB), também pré-candidato ao Senado. O prazo para a formação de chapas acaba em 5 de agosto.

Saiba como foi o primeiro dia de convenções estaduais dos partidos no Paraná