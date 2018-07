Segunda é dia de volta às aulas, mas ano ainda tem cinco feriados escolares

Da Redação Bem Paraná

Cerca de um milhão de estudantes matriculados na rede estadual de ensino do Paraná retomam a rotina escolar hoje para início do segundo semestre letivo. As 2.150 escolas estaduais iniciaram as férias em 16 de julho. As aulas seguem até 19 de dezembro, cumprindo as 800 horas e os 200 dias letivos conforme Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Nesta semana, aq rede municipal de Curitiba também volta das férias a partir da quinta-feira.

Mas, o calendário escolar da Secretaria de Estado da Educação ainda traz algumas folgas para os estudantes. Até o final do ano letivo serão mais cinco feriados oficiais que afetam as aulas — o 7 de setembro (sexta-feira), 12 de outubro (sexta-feira), 15 de outubro (segunda-feira), 2 de novembro (sexta-feira) e 15 de novembro (quinta-feira, com recesso no dia 16). As férias começam no dia 19 de dezembro.

O calendário escolar pode sofrer alterações em algumas unidades, devido a feriados municipais ou situações pontuais. É o caso do dia 8 de setembro, feriado municipal de Curitiba, dia da padroeira da cidade — Nossa Senhroa da Luz dos Pinhais. O calendário da rede estadual com todas as datas pode ser consultado no endereço em

www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/calendario/calendario_escolar_2018.pdf

Estes são os feriados dentro do ano letivo. No ano, ainda dá para contar o Natal, que em 2018 cai numa segunda-feira.

Rede municipal

Na rede municipal de Curitiba as aulas começam na quinta-feira. Mas, antes, amanhã e na quarta-feira, acontece a Expo Educação 2018, no Espaço Expo Renault, no Parque Barigui. O evento terá domo 360º, impressoras 3D, passeio turístico virtual, robôs, netbooks, tablets, QR codes. Os temas do evento vão desde avaliação e qualidade na educação até as obras realizadas em unidades da rede. A Expo Educação é aberta ao público.