Seis universidades do Paraná aparecem com destaque em ranking internacional. Veja quais são

Redação Barulho Curitiba

Na semana passada foi divulgado o World University Rankings 2019 da publicação britânica Times Higher Education (THE). O levantamento foi realizado com 1.250 universidades de 86 países. A partir da 200ª posição, as instituições são consideradas por grupos. Referência na avaliação do ensino superior, o ranking é divulgado anualmente e utiliza 13 indicadores de desempenho. Considera informações como nível de internacionalização da instituição, transferência de conhecimento para a sociedade, números de citações em pesquisas, titulação dos docentes, entre outros aspectos relacionados ao ensino, à pesquisa e à extensão. Os cálculos foram auditados pela Big Four PricewaterhouseCoopers (PwC), conhecida como uma das quatro maiores empresas contábeis especializadas em auditoria e consultoria do mundo. A boa notícia é que seis univrsidades do Paraná aparecem com destaque no ranking.

