Seleção de temporários da Educação tem mais de 220 mil inscritos no Paraná

AN-PR

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná encerrou na quinta-feira (25) as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de profissionais que atuarão nas escolas da rede estadual em 2019. No total se inscreveram 225.615 pessoas, em três editais diferentes.

Para o edital que vai selecionar professores, pedagogos e tradutores e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais, foram 83.039 participantes, que fizeram 259.038 inscrições. No edital para Assistente Administrativo e Técnico Agropecuário e Florestal foram 78.719 pessoas e 135.010 inscrições. E 63.857 pessoas em 136.399 inscrições no edital que seleciona interessados nas vagas de Auxiliar de Serviços Gerais.

Cada candidato podia se inscrever em até dois municípios de um mesmo Núcleo Regional de Educação (ou dois setores, no caso de Curitiba), em até três disciplinas ou funções diferentes em cada município, ou seja, uma mesma pessoa poderia ter feito até seis inscrições em um único edital. Além disso, era possível se inscrever nos três editais. No total, foram 530.447 inscrições para este processo seletivo.

No dia 6 de novembro, a partir das 16h, será publicada no portal da Secretaria da Educação a Classificação Provisória do PSS: www.educacao.pr.gov.br

Nos dias 7 e 8 de novembro os participantes podem protocolar recurso questionando a classificação diretamente no Núcleo Regional de Educação em que estão inscritos, das 9h às 17h. O recurso deve ser apresentado em um formulário único, conforme modelo disponível nos editais de classificação provisória, com todos os questionamentos devidamente fundamentados e justificados.

A classificação final será publicada após o dia 14 de novembro, no portal da Secretaria.

RECUPERAÇÃO SALARIAL – A governadora Cida Borghetti autorizou que os professores contratados pelo PSS para o ano que vem tenham a recuperação salarial que estava sendo reivindicada pela categoria.

“Não medimos esforços para garantir a recuperação salarial e atender uma das principais demandas da categoria. Em 2019, os professores contratados no regime PSS voltarão a ter o salário equiparado aos professores de carreira”, disse a governadora.

A remuneração dos profissionais volta a ser de R$ 2.831,00 mais R$ 826,00 de auxílio-transporte, para uma carga horária de 40 horas semanais. Em 2018, estes professores tiveram salário de R$ 2.455,12.

No PSS realizado em dezembro passado, para selecionar os profissionais que atuaram nas escolas este ano, 147 mil pessoas fizeram 266 mil inscrições.

TÍTULOS – O PSS consiste em prova de títulos, em vez de testes escritos ou práticos. Ao fazer sua inscrição, exclusivamente pela internet, na página www.pss.pr.gov.br, o candidato informa sua escolaridade, tempo de serviço e aperfeiçoamento profissional, relativos à função em que está se inscrevendo. O sistema calcula automaticamente a pontuação do candidato, e este total será utilizado para sua classificação.

Após a classificação final, os Núcleos Regionais de Educação podem começar a convocar os candidatos para comprovar seus títulos, quando precisam levar toda a documentação exigida em edital para provar as informações declaradas em suas inscrições .

Os profissionais que comprovarem seus títulos passam então a aguardar a convocação para contratação, de acordo com a demanda dos estabelecimentos de ensino da rede estadual, no ano que vem.

Está prevista a seleção de, no mínimo, 15 mil candidatos por meio do PSS.