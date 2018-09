Sem Emerson Santos, Inter testa Fabiano improvisado na zaga

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Emerson Santos não treinou novamente e aumentou a dúvida sobre a zaga titular do Internacional no duelo com o Corinthians no domingo (23), a partir das 16h, em São Paulo, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com dores no joelho direito, o zagueiro sequer foi a campo nesta sexta-feira (21) —na quarta (19), ele havia deixado o treinamento mais cedo. Thales, recuperado de artroscopia no joelho direito, trabalhou separado dos demais, e o técnico Odair Hellmann preferiu testar Fabiano na zaga.

A ideia do treinador não era improvisar. Mas ele também não pode contar com Cuesta, suspenso, e Moledo, lesionado.

Desta forma, Fabiano, que originalmente é lateral direito, formou dupla de zaga com Klaus. Zeca e Iago foram os laterais, com Marcelo Lomba no gol.

O meio-campo foi formado por Rodrigo Dourado, que retorna ao time após ter sido poupado contra a Chapecoense, William Pottker, Edenílson, Patrick e Nico López. Jonatan Alvez foi o centroavante titular.

O time reserva foi o seguinte: Daniel; Dudu, Gabriel Dias, Charles e Uendel; Juan Alano, D'Alessandro, Camilo, Rossi e Wellington Silva; Leandro Damião.

O treino inicial tratou-se de um coletivo. Hellmann orientou o time nos momentos para sair em pressão mais alta ou recuar as linhas para a frente da meta de Lomba.

A ausência de Emerson Santos é um indicativo de que ele possivelmente não tenha condições de estar em campo contra os corintianos. No entanto, resta uma atividade, neste sábado (22), até a partida na Arena Itaquera.