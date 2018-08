Sem Osmar, MDB deve lançar sobrinho de Requião como candidato ao governo

Narley Resende

Com a decisão do ex-senador Osmar Dias de não fechar aliança com o MDB, o partido deve lançar o deputado federal João Arruda, sobrinho do senador e pré-candidato à reeleição, Roberto Requião, como candidato ao governo do Estado. Com isso, garantiria um palanque para aproveitar seu tempo no programa eleitoral de TV e rádio que chegaria a quase dois minutos, além do fundo partidário. “A proposta foi colocada a Osmar Dias. Se ele não aceitou o PMDB levará essa proposta com uma candidatura própria com toda clareza. Nesse caso eu poderia dizer que mais vale um pinhão de ouro do que a soberania e o desenvolvimento do Paraná”, afirma.



Requião deve discutir com integrantes do partido na sexta-feira se manterá o nome de João Arruda, como candidato ao governo. “É uma alternativa, viável, sim. Agora, cada um vai na companhia de quem quer. (...) É preciso que essas coisas sejam modificadas. Porque senão o Osmar, que para mim parecia ser uma bela hipótese de ser um governador do Estado numa boa composição, fica igual ao Ratinho (Jr) e à Cida Borghetti”, afirmou o senador.

