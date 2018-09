Semana Literária Sesc e Feira do Livro Editora UFPR vão reunir 27 editoras e livrarias com descontos de até 70%

UFPR

A 37ª Semana Literária Sesc & XVI Feira do Livro da Editora UFPR acontece no período de 17 a 22 de setembro na Praça Santos Andrade. Esta edição reunirá 27 editoras e livrarias, que vão oferecer descontos de até 70% em seus títulos, além de uma seleção de 100 livros que custarão apenas R$5,00. O evento ainda terá apresentações artísticas, oficinas, palestras, sessões de cinema, aulas-show sobre obras cobradas no vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), entre outras atrações.

O tema “Literatura: o tempo da imaginação” busca refletir sobre iniciativas inovadoras que pensem a respeito da relação da literatura e os tempos atuais, as diferentes gerações de leitores, a nova identidade do leitor e as múltiplas possibilidades de incentivo à leitura em seus diversos suportes e dimensões.

Entre as editoras e livrarias participantes estarão a Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU), Editora 34, Unesp, USP, Unicamp e UFMG. A Editora UFPR estará presente com praticamente todo o seu catálogo, que corresponde a mais de 300 títulos.

Durante esta edição, será realizado, em paralelo, o Encontro Regional Sul da ABEU com discussões sobre o mercado editorial e palestra de José Castilho Marques Neto, ex-diretor da Editora Unesp e um dos proponentes da recém-aprovada Política Nacional de Leitura e Escrita.

As atrações culturais vão incluir apresentações musicais com performances poéticas, música paranaense, brasileira e internacional. A sessões de cinema exibirão o drama brasileiro “Jogo Subterrâneo – de Roberto Gervitz –, longas argentinos e espanhóis.

Todos os dias será possível conferir as exposições Mário de Andrade e Face Livro. A primeira exibe realidades imaginadas pelo poeta que poderão ser concretizadas pelos participantes em uma instalação sonora. No Face Livro, o público é convidado a interagir com capas de livros e discos, recorrendo à ilusão de perspectiva para completa-los com o rosto ou mesmo outra parte do corpo.

Os estudantes que estão se preparando para o vestibular da UFPR vão ganhar um reforço nos estudos com as aulas-show sobre obras de literatura e filosofia cobradas no processo seletivo da instituição que acontece no dia 22 de setembro. Essa atração é organizada pelo Sesc e os títulos a serem explorados são Morte e Vida Severina – de João Cabral de Melo Neto, Clara dos Anjos – de Lima Barreto – e Os Corpos Dóceis – parte do livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault.

As atividades são gratuitas e livre para todos os públicos. Os interessados devem realizar as inscrições no estante do SESC durante o evento.