Silvio Santos diz que não, mas continua mandando em tudo no SBT 

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

Domingo, no quadro das ‘Três Pistas’, Silvio Santos recebeu Fabíola Reipert e Léo Dias, programa gravado em junho, mas que só foi ao ar agora. Na ocasião, contrariando a lenda e algo que nem ele bota fé – conselho de uma vidente para não dar entrevista, respondeu sem cerimônia nenhuma todas as perguntas dos dois jornalistas. Muito do que disse já foi intensamente divulgado: que Rebeca é a sua filha favorita e Patrícia será a sua sucessora na apresentação dos programas. Entre outras. Mas também, falou que no SBT, ele passou a ser apenas um animador de programas. Que não manda mais nada e muitas vezes é o último a saber das coisas. Essa foi só mais uma da série “acredite se quiser”. No SBT, hoje, Silvio continua mandando 100% em tudo. Controla a televisão, como sempre controlou, vez por outra surpreendendo com suas repentinas decisões. Ah!. Entrevista feita há dois meses e o nosso herói, para alegria e satisfação de todos, continua mais firme e forte do que nunca.

Gravado

No domingo de frio em São Paulo, o SBT juntou todo o seu elenco para gravar uma edição especial do ‘Bake Off’. Ratinho, por exemplo, teve uma participação bem importante. O programa vai ao ar em dezembro.

Moral baixa

Há um grande estranhamento sobre as condições atuais do ‘Jornal da Record’. Continua meio que escondido na grade, tem repercutido quase nada e há muito não recebe melhores investimentos. Parece de propósito.

Pega pega

Nessa enorme disputa por elenco, hoje, na Globo, no que se refere à segunda temporada da minissérie ‘Ilha de Ferro’, Jackson Antunes e Paolla Oliveira estão fora e vão se dedicar a outros projetos. Porém, Mariana Ximenes, Romulo Estrela, Erom Cordeiro e Eriberto Leão foram confirmados. As gravações serão retomadas este mês.

Pra pensar em casa

Ibope do domingo, deu a Globo, normal, em primeiro com 15,5. SBT veio em segundo - 9,1, e a Record em terceiro, 7,6. Sem surpresas também. Mas a Rede TV! fechou na frente da Band, 1,7 contra 1,5. E isso com igrejas, cavalinho sem pata e outros do gênero. Dados de SP.

Agora tem isso

Está sacramentado o acordo entre ESPN e Rede TV! para a Premier League. No sábado, logo na abertura do campeonato, está prevista a primeira transmissão, não sem antes tirar um problema da frente: como encaixar o jogo em meio a tantos horários vendidos?

Diabo ao vivo

Tem coisas que, falando, fica até difícil acreditar. A rádio Trânsito, do Grupo Band, como não tem trânsito naquele horário, vendeu a madrugada para um desses pastores. Um alguém que, investido dos seus poderes, resolveu tirar o diabo do corpo de um suposto ouvinte ao telefone. E, isto, com a participação direta e ao vivo do próprio diabo. Uma vergonha.

Não é por nada

Mas, coisas assim, só aqui mesmo. Onde já se viu, uma concessão pública entregue a pessoas do tipo. E do jeito que vai, é daí para pior. Prova, provada, da exploração da boa fé das pessoas desavisadas, com a bênção de autoridades e donos de emissoras. Dá nojo.

Traçado

O Grupo Globo estabeleceu assim o caminho de apresentação da minissérie “Se Eu Fechar os Olhos Agora”, escrita por Ricardo Linhares e baseada no livro do jornalista Edney Silvestre, sobre dois jovens acusados de um crime que não cometeram. Vai estrear no Now, em outubro; GloboPlay, em novembro, e na televisão aberta em janeiro. Elenco muito forte: Antonio Fagundes, Débora Falabella, Murilo Benício, Gabriel Braga Nunes, Mariana Ximenes...Direção de Carlos Manga Junior.

Bate – Rebate

Fernando Dávilla está deixando a área comercial da Record News...

... A emissora passa por novo processo de enxugamento de custos e alguns cargos estão deixando de existir.

Cristiana Ubach, protagonista de ‘A Garota da Moto’, passou toda esta segunda-feira preparando material promocional da série...

... A exibição da série, no entanto, foi transferida para o ano que vem...

... Entre filmes, fotos e gravações especiais, ela teve que fazer tudo agora, por causa de um outro trabalho que exigirá completa mudança de imagem...

Aguinaldo Silva fez questão de acompanhar de perto as primeiras gravações de Lilia Cabral, Bruno Gagliasso e Marcelo Novaes para ‘O Sétimo Guardião’ na locação de uma mansão, em São Paulo...

...Com o autor, a colaboradora e roteirista portuguesa Joana Jorge.

Mesmo perdendo o inglês para a Rede TV!, na Band ainda existe a esperança de transmitir um campeonato europeu...

... Existem duas possibilidades em estudo.

C´est fini

Equipes dos canais Fox Sports e ESPN nunca trocaram tantas “figurinhas”. Um lado querendo saber do outro como vai ficar, agora que pertencem ao mesmo dono, Grupo Disney. A expectativa é que ainda neste semestre exista um posicionamento que encerre o silêncio. Acompanhando tudo, a Globosat. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!