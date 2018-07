Sistema multimídia é única novidade

O Nissan Sentra 2019 tem agora a moderna central multimídia Nissan Multi-App, que tem tela sensível ao toque de 6.2 polegadas e permite a visualização de fotos e vídeos com alta qualidade. O equipamento conta ainda com a Multi-App Store, loja virtual que permite baixar aplicativos como Waze, Spotify, TuneInRadio, WeatherChannel, Skype, entre outros. E, por meio de conexão bluetooth™, é possível realizar ligações, visualizar contatos, ouvir músicas via áudio streaming. A atualização é ‘Over The Air’ na qual novas versões com melhorias e novas funcionalidades são baixadas conforme ficam disponíveis.Completam o sistema o leitor de DVD e a câmera de ré integrada. Outro diferencial é a possibilidade de transferir arquivos digitais de música e fotografia para o equipamento, que conta com espaço para 2.2 Gb. Dessa forma, o usuário tem liberdade para personalizar o sistema ao seu gosto.Com o Nissan Multi-App também é possível acessar a internet (por meio da contratação do serviço à parte).