SiSU 2019: consulte as notas de corte da última seleção para a UFPR; inscrições começam na terça

Com a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2018, na sexta-feira (18), começa a expectativa para as inscrições no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2019, com período marcado para 22 a 25 de janeiro. A UFPR participa dessa primeira edição do SiSU 2019 com 1.462 vagas em 108 cursos de graduação. As inscrições devem ser feitas pelo site www.sisu.mec.gov.br.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), no momento em que o candidato insere no sistema o número de inscrição e a senha do Enem de 2018, o SiSU recupera, automaticamente, as notas obtidas no exame.

Nota de corte

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, o sistema calcula a nota de corte (menor nota para o candidato ficar entre os potencialmente selecionados) para cada curso com base no número de vagas disponíveis e no total dos candidatos inscritos naquele curso, por modalidade de concorrência. A nota de corte só será informada pelo sistema a partir do segundo dia de inscrição.

O MEC reforça que a nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia de seleção para a vaga ofertada. O sistema não faz o cálculo em tempo real e a nota de corte é modificada de acordo com a nota dos inscritos.

Para orientar os participantes do processo, as notas de corte da primeira edição do SiSU 2018 na UFPR podem ser consultadas nesta planilha. Os dados foram disponibilizados no fim de janeiro de 2018 e se referem à chamada regular (aprovados dentro do número de vagas).

O candidato pode ainda consultar o simulador de notas de corte do SiSU, elaborado pelo MEC, que considera os resultados da edição passada da seleção.

Pesos

No caso da UFPR, a maioria dos cursos adota pesos diferentes para as as cinco notas das provas do Enem (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Redação; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias).

Essa informação consta no termo de adesão da UFPR ao SiSU 2019, mas também pode ser visualizada nesta planilha.

Alerta

Um aviso importante aos leitores do Portal da UFPR: as planilhas disponibilizadas nas notícias são simples facilitadores e não substituem as informações oficiais, que devem ser obtidas pelo site do MEC e pelo site do Núcleo de Concursos (NC) da UFPR. O órgão é responsável pelo vestibular e pelo SiSU.

O site do SiSU 2019 na UFPR pode ser acessado neste link.

Para mais informações sobre o SiSU 2019 na UFPR, clique aqui.

(Com informações do MEC)