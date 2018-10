Site reúne bolsas de estudos para o ensino básico

Da redação

Conseguir uma bolsa de estudo, ainda mais em tempos de crise, é o sonho de muitos pais. E hoje em dia isso pode ser alcançado mais facilmente graças à tecnologia. O site Melhor Escola (www.melhorescola.com br), por exemplo, é uma ferramenta que vem encantando especialmente os pais. Em resumo, o site, por meio de contrato, tem acesso as vagas ociosas que são disponibilizadas pelas escolas .

Através da página, as famílias podem conseguir bolsas de até 70% e economizar R$ 3,5 mil por ano com cada filho em escolas particulares de todo o Brasil. O benefício é possível através do programa de bolsa de estudo. No caso de Curitiba, há 1.097 escolas cadastradas, por bairro e os descontos oferecidos vão de 15% a 40%, segundo pesquisa feita no site nesta última segunda-feira, 30.

Com a parceria com o Melhor Escola, as instituições de ensino oferecem descontos na mensalidade para famílias que buscam um novo colégio - o incentivo só vale para novos alunos

Para conseguir uma bolsa de estudo, o responsável pelo aluno primeiro deve encontrar a instituição desejada no site Melhor Escola (www.melhorescola.com br). Em seguida, já na página do colégio selecionado, precisa clicar no botão “Bolsas disponíveis”. Então, basta escolher um dos benefícios e pagar a primeira mensalidade ou matrícula pelo Melhor Escola.

O site traz informações das escolas por cidade e bairro. Quando o interessado acessa o site e escolhe a escola ele tem acesso as informações sobre o valor da matrícula e quanto pode ser o desconto oferecido.

Desconto de quase 40%

Segundo Juliano Souza Souza, sócio-fundador do site, os usuários do programa de bolsa de estudo conseguem, em média, 37,3% de desconto. Tomando como base uma mensalidade de R$ 766 - valor médio no Melhor Escola -, paga durante os 12 meses, a economia chega a R$ 3,5 mil no ano.

“Trata-se de um sistema inteligente, que conecta vagas ociosas em escolas particulares a famílias interessadas em descontos nas mensalidades”, explica o idealizador.

O site divulga bolsas de mais de 193.000 instituições de todo o País. Interessados em saber mais sobre podem acessar www.melhorescola.com br

Segundo as informações do site, as escolas parceiras disponibilizam descontos para vagas ociosas. Os pais escolhem as melhores escolas e vagas mais adequadas para seus filhos, pagam a pré matrícula no site (no valor da primeira mensalidade ou matrícula) e com isso garantem a bolsa de estudo e ficam isentos de realizar esse pagamento na escola.

No entanto, pelo site os pais não têm acesso a um bolsa de 100% de desconto. No programa de bolsas do Melhor Escola, as escolas disponibilizam descontos para preencher suas vagas ociosas e com isso utilizam essas vagas para aumentar a receita e ajudar alunos que não tem disponibilidade financeira para pagar a mensalidade cheia.

Ainda de acordo com o site, bolsas de 100% em geral são utilizadas por escolas para selecionar alunos e aumentar o índice de aprovação em vestibulares e testes nacionais. No programa de bolsas do Melhor Escola não há seleção de alunos por desempenho acadêmico e por isso as bolsas são inferiores a 100%.

Na maior parte das escolas parceiras não há processo seletivo ou prova para conseguir as bolsas. Para os casos em que a escola exige a aprovação por prova e o pagamento da pré matrícula seja feito antes da prova, devolvemos o valor pago caso o aluno não seja aprovado na prova.

O valor pago para o Melhor Escola como pré-matrícula é pago apenas uma vez: para reservar a bolsa. Para a escola será paga a matrícula ( se houver) e as mensalidades com o desconto até o final do ano.

Sobre a validade do desconto, as informação no site é de que o desconto é garantido por um contrato assinado com as escolas que se comprometem a manter o desconto até o final da etapa de ensino da vaga. As etapas de ensino são: Ensino Infantil, Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio.

O Melhor Escola

O site Melhor Escola foi criado em 2012, depois que seu idealizador, Juliano Souza, se frustrou ao não encontrar uma ferramenta que o ajudasse a escolher uma escola para seu filho. Hoje, a página conta com informações de todas as 193 mil escolas brasileiras, além de avaliações de pais, alunos, ex-alunos e professores.

Em 2016, o site passou fechar parceria com escolas particulares para divulgação de bolsas parciais de estudo. Atualmente são mais de mil instituições parceiras que oferecem bolsas de até 70% de desconto para seus usuários.