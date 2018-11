Só vitória mantém o Inter vivo na disputa pelo título do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Seguir vivo na luta pelo título brasileiro é o que importa para o Internacional, nesta quinta-feira, às 21h, contra o América-MG. Para se manter na briga contra o líder Palmeiras, o time gaúcho precisa ganhar dos mineiros na partida que acontecerá no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Inter está invicto há cinco rodadas, mas isso não significa que a equipe viva um bom momento. A sequência de duas vitórias e três empates atrapalhou a perseguição à liderança do Campeonato Brasileiro e obriga os colorados a derrotarem o América-MG.

Na rodada passada, por exemplo, o Inter poderia aproveitar o tropeço do Palmeiras diante do Atlético-MG para encostar. No entanto, o empate por 1 a 1 com o Ceará o impediu de colocar pressão nos paulistas.

A novidade do técnico Odair Hellmann para essa partida pode ser a presença do atacante Willim Pottker, recuperado de lesão muscular. Como ele não participou de parte do último treino, a escalação dele é colocada como dúvida. Com isso, Camilo fica de sobreaviso.

O desfalque é o meio-campista D'Alessandro, suspenso.

Do outro lado, o América-MG vive seu pior momento no campeonato. A equipe que agora é dirigida por Givanildo de Oliveira não vence há dez partidas. O último triunfo aconteceu no dia 6 de setembro, contra o Vasco, no estádio Independência.

A equipe chega para o confronto em Porto Alegre com três derrotas consecutivas. E esse retrospecto derrubou os mineiros para a penúltima colocação, começando a 34ª rodada com 34 pontos. Não existe chance de o time deixar o grupo dos quatro últimos colocados nesta rodada.

INTERNACIONAL

Marcelo Lomba; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta, Iago; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick, Nico López, William Pottker; Leandro Damião. T.: Odair Hellmann

AMÉRICA-MG

João Ricardo; Norberto, Ricardo Silva, Matheus Ferraz, Carlinhos; Leandro Donizete, Zé Ricardo, Gerson Magrão, Ademir, Luan; Rafael Moura. T.: Givanildo de Oliveira

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: 21h desta quinta

Juiz: Wilton Pereira Sampaio (GO)