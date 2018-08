Streamers e youtubers: entenda as diferenças entre cada um

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Antigamente, jogar videogame era um passatempo solitário, exceto quando os amigos se reuniam para tornar a experiência mais emocionante. Esse cenário mudou com a popularização da internet e o leque de possibilidades proporcionadas por ela. Na última década, diversas atividades começaram a ser exibidas ao vivo na web e o videogame é uma delas. Assistir às pessoas jogando online se tornou algo comum entre os consumidores de conteúdo online, e quem oferece este serviço aos usuários são os streamers de games.

Streamers de games são profissionais que utilizam ferramentas de transmissões ao vivo - seja ela qual for - e levam, em tempo real, entretenimento geek para o público. Além desta vertente relacionada à tecnologia e afins, há diversos tipos de conteúdos oferecidos por streamers sobre temas como educação, literatura, filosofia e política.

"O streamer tem o benefício do tempo real, o que propicia um laço muito mais estreito com seu público", afirma Montalvão Alves, streamer de games, dono de um canal no youtube com mais de 2 milhões de inscritos e influencer da base da influu, ecossistema para influenciadores digitais. Nem todo Youtuber, porém, é streamer. Para explicar essa diferença entre eles, Montalvão explica os conceitos. Confira:

O que é streaming?

Streaming é uma tecnologia que envia informações multimídia por meio da transferência de dados. As redes de computadores são fundamentais, especialmente a Internet, pois torna as conexões mais rápidas. Um dos exemplos de streaming é o Youtube, que utiliza dessa técnica para transmitir vídeos em tempo real.

Atualmente, o público jovem trocou as telas da televisão pelos computadores, tablets e celulares. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Provokers, em parceria com o Google Brasil e o YouTube, em três anos, o consumo de vídeos online saltou 90,1%, enquanto o de TV se manteve praticamente estável.

Youtubers X Streamers

O termo youtuber é utilizado para denominar quem produz conteúdo para o YouTube. Independente do tema escolhido, há um influenciador que alimenta seu canal, oferecendo entretenimento e informações ao seu público e posteriormente ocorre uma interação que surge a partir disso.

"O que difere um youtuber de um streamer é que um entrega um vídeo pronto, produzido, finalizado e com tempo de duração específica, já o outro apresenta um produto ao vivo, o que gera interação com o público em tempo real, além da duração indefinida pelo produtor", pontua Montalvão.

É válido destacar que um youtuber pode ser, também, um streamer, ou seja, o influenciador pode produzir conteúdos em tempo real e mesclar com vídeos gravados em seu canal para conquistar o público de formas distintas.

