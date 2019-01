Sucesso em 2018, feira Jazztronômica cresce com cinco dias a mais de programação

Sucesso no ano passado, a Jazztronômica volta com uma programação mais intensa nesta 36ª Oficina de Música de Curitiba, qa partir deste sábado (19/1). A feira gastronômica, embalada por música ao vivo, repete também o endereço do ano anterior: o pátio da Capela Santa Maria, no Centro. As apresentações são grátis.

Neste ano, serão nove dias de Jazztronômica (19/1 a 27/1), cinco a mais que na estreia no ano passado. O evento acontecerá das 11h às 22h, tempo suficiente para o público experimentar delícias da cozinha local e ainda apreciar 22 apresentações de produções musicais da cena curitibana.

Para o curador do evento, o músico Glauco Sölter, a Jazztronômica reúne o melhor da produção local. “É um grande retrato do que Curitiba vem produzindo no universo musical, um programa imperdível e de alto nível.”

No ano passado, a música instrumental deu o tom da Jazztronômica. “Este ano ela vem com um pouco de vocal também”, disse Sölter.

Com essa pegada, uma das recomendações do curador é para o show de cantoras curitibanas do trio U.M.A, que se apresenta na terça-feira (22/1), às 13h30. Outra recomendação é o La Percutório, grupo só de percussão que se apresenta no primeiro dia de Jazztronômica (19/1), às 13h30.

Os shows da Feira Jazztronômica são gratuitos. As apresentações acontecerão todos os dias da feira. De segunda a sexta, às 13h e às 19h. No sábado e domingo, às 11h30, 13h30 e 21h30.

Gastronomia

Além de muita música de qualidade, a feira gastronômica promete trazer diversas delícias como o pão com linguiça e hamburguer do The Meatpack House, os sorvetes artesanais da Briele, a comida indiana e seus temperos da Curry Pasta e também uma barraca com diversas opções de comida orgânica.

Além disso haverá opções de chopes artesanais locais, pão com pernil, filé assado com fritas e crepe francês.

“A Jazztronômica abre o calendário de eventos gastronômicos de Curitiba. Unimos a gastronomia com a já consagrada Oficina de Música. Assim oferecemos a curitibanos e turistas um evento delicioso e cheio de cultura”, afirma Mauricio Marques, curador da feira gastronômica.

No evento acontecerá também a Oficina Verde, com atividades de conscientização ambiental, dicas de alimentação saudável, bate-papo com chefs, ecologistas, ambientalistas e terapeutas naturais.

Feira do Vinil

Com expositores de Curitiba, do interior do Paraná, de São Paulo e de Santa Catarina o público que comparecer no domingo (20/1), na Capela Santa Maria, poderá conferir uma variedade de discos de vinis de todos os gêneros: clássico, jazz, blues, rock e MPB. A Feira do Vinil acontece das 9h às 18h.

A 36ª Oficina de Música de Curitiba é uma realização da Prefeitura Municipal de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba, Instituto Curitiba de Arte e Cultura (iCAC) e goveno federal, com patrocínio da Sanepar, Copel Telecom e Caixa Econômica Federal.

A edição conta com apoio máster da PUC-PR, do Centro Cultural Teatro Guaíra e do Governo do Estado pelo Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (Profice).

A programação completa da Oficina de Música está disponível no sitewww.oficinademusica.org.br.

Atrações da Jazztronômica na Capela Santa Maria

Endereço: Rua Conselheiro Laurindo, 273

19 DE JANEIRO - sábado

11h30

ANA PAULA DA SILVA TRIO

Ana Paula da Silva (voz/violão)

Davi Sartori (piano)

William Goe (bateria/percussão)



13h30

LAPERCUTÓRIO

Vina Lacerda (percussão)

Bruno Oliveira (percussão)

Vinícius Portes (percussão)

Leonardo Gorosito (percussão)

Luiz Fernando Diogo (percussão)

Luís Rolim (percussão)



21h30

LUÍS OTÁVIO QUARTETO

Luís Otávio (guitarra)

Humberto Piccoli (guitarra)

Rodrigo Marques (baixo)

Dennis Mariano (bateria)

20 DE JANEIRO - domingo

11h30

CLARISSA BRUNS

Clarissa Bruns (vocal)

Vinícius Chamorro (violão 7 cordas)



13h30

MGM TRIO DE VIOLÕES

Murillo da Rós (violão)

Gegê Félix (violão)

Mazzar Mazarrolo (violão)



21h30

MASTER JAM

Hector Costita (sax)

Lula Galvão (violão)

Mauro Martins (baixo)

21 DE JANEIRO - segunda-feira

13h30

DUO F5

Sérgio Albach (clarinete/clarone)

Fabiano "O Tiziu" (violão 7)



18h30

BANDOLAXO

Glauco Sölter (baixo)

Daniel Migliavacca (bandolim)

22 DE JANEIRO - terça-feira

13h30

TRIO U.M.A.

Thayana Barbosa (voz/percussão)

Janaína Fellini (voz)

Nani Barbosa (voz/percussão)

Vinícius Nisi (programação)

Glauco Sölter (baixo)



18h30

DUO FREIRE-BEIS

Santiago Beis (teclado)

Sergio Freire (saxofones)

23 DE JANEIRO – Quarta-feira

13h30

TRIATON

Mário Conde (violão tenor)

Vinícius Chamorro (violão7)

Endrigo Bettega (percussão)



18h30

LEONARDO DOS SANTOS, VINÍCIUS ARAÚJO E RODRIGO MARQUES TRIO

Vinícius Araújo (guitarra)

Leonardo dos Santos (gaita harmônica)

Rodrigo Marques (baixo acústico)

24 DE JANEIRO – quinta-feira

13h30

ACORDEOM BRASILEIRO (LANÇAMENTO DO LIVRO)

Marina Camargo (acordeon)

Marcelo Pereira (baixo)



18h30

BOLDRINI JAZZ QUARTETO

José A. Boldrini (baixo acústico)

Nil Oliveira (piano)

Ronald Kubis (sax alto)

Leandro Superchinsk (bateria)

25 DE JANEIRO – sexta-feira

13h30

ÍRIA BRAGA

Íria Braga (voz)

Davi Sartori (teclado)



18h30

LUÍS FOLLMANN TRIO

Luís Follmann (guitarra)

Diego Porres (baixo)

Thales Figueiredo (bateria)

26 DE JANEIRO - sábado

11h30

CLARONE NO CHORO

Sérgio Albach (clarone)

Daniel Migliavacca (bandolim)

Ricardo Salmazo (pandeiro)

Lucas Mello (violão 7)

Gustavo Moro (violão7)



13h30

JACKSON FRANKLIN TRIO

Jackson Franklin – (guitarra), Murilo Macari – (baixo) e Thales Lemos – (bateria)

21h30

MARCELO CIGANO QUARTETO

Marcelo Cigano (acordeon)

Glauco Sölter (baixo)

Vinícius Araújo (guitarra)

Luis Gustavo Rocha (bateria)

27 DE JANEIRO - domingo



11h30

ANDRÉ RIBAS TRIO

André Ribas (acordeon)

Vinícius Araújo (guitarra)

Lucas Miranda (cavaquinho)



13h30

JAZZ CALIENTE

Ian Giller Branco (steel drum)

Alan Giller Branco (baixo)

Pedro Mila (bateria)



21h30

GLAUCO SÖLTER QUINTETO

Glauco Sölter (baixo)

Luis Gustavo Rocha (bateria)

Joel Müller (violão)

Leonardo dos Santos (gaita harmônica)

Sérgio Coelho (trombone)