'Tenho uma relação de carinho', diz Mauricio Destri sobre beijo em amigo Gil Coelho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a repercussão das fotos em que Mauricio Destri e Gil Coelho aparecem se beijando em um restaurante do Rio de Janeiro, o ator decidiu se pronunciar através de sua rede social, alegando que ele e Gil são apenas amigos.

"Era somente um jantar feliz com amigos, a novela está na reta final fui comemorar, eu, o Gil e mais um amigo que não aparece nas fotos", escreveu na legenda da foto em que aparece com Gil, postada em seu Instagram nesta quarta-feira (19). O ator ainda comentou que o fotógrafo que tirou as fotos escolheu ângulos específicos para introduzir a situação que foi divulgada.

"Nada de mais, amigos, encontros, abraços... Tenho uma relação de carinho e mutualidade com meus amigos. Isso não vai mudar!", completou. Destri também criticou a perseguição à vida alheia e a ideia de que o homem tem que se manifestar "de forma truculenta e viril" o tempo todo.

Destri, que está no ar em "Orgulho e Paixão", da Globo, já namorou com Bruna Marquezine. Gil Coelho interpreta Tiago na novela "Jesus" e já esteve em um relacionamento com Fabíula Nascimento, além de ter namorado Monique Alfradique.

Ambos são amigos próximos e aparecem juntos em diversas publicações nas redes sociais. No dia 3 de setembro, aniversário de Destri, Gil Coelho publicou uma homenagem ao amigo.

"Ainda bem que nessa estrada da vida, você cruzou no meu caminho, meu grande amigo. Irmão, parceiro e confidente! [...] Eu escolhi você meu grande amigo. Te amo e aproveita seu lindo dia", escreveu.

Gil também esteve recentemente no seriado "Desencontros", do Canal Sony, em que gravou ao lado de Rainer Cadete uma história romântica sobre um casal homossexual que mantinha a descrição para que a família não descobrisse a relação.