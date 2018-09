Termina na quinta-feira o prazo para cadastramento escolar na rede municipal de Curitiba

SMCS

Acaba na próxima quinta-feira (20/9) o prazo para o cadastramento das crianças nascidas em 2013, 2014 e 2015, para as famílias que desejam matriculá-las em, 2019, nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino de Curitiba.

O cadastramento é feito pela internet, de forma rápida e fácil, porém, é preciso que os responsáveis pelas crianças fiquem atentos. A Secretaria Municipal da Educação alerta que não haverá prorrogação do período de cadastramento.

O procedimento é dirigido às crianças que vão frequentar turmas de pré e 1º ano do ensino fundamental e que ainda não estudam na rede municipal.

Desde 20 de agosto, data de início do procedimento, 3.800 crianças foram cadastradas. “Solicitamos às famílias que não deixem para a última hora para não correrem o risco de não conseguirem fazer o cadastro que é fundamental para que possamos organizar o atendimento às crianças para o próximo ano”, disse a superintendente de Gestão Educacional da Secretaria Municipal da Educação, Elisângela Mantagute.

Para cadastrar a criança basta acessar o portal Cidade do Conhecimento (www.cidadedoconhecimento.org.br), preencher os dados e indicar até três opções de escolas de preferência. Os endereços das unidades também estão no site.

A distribuição de vagas é feita a partir da indicação da unidade e do endereço da família. A intenção é garantir a matrícula de cada criança na unidade mais próxima de casa.

A Secretaria Municipal da Educação esclarece que o cadastramento não representa a efetivação da matrícula. Depois do resultado do processo, as famílias receberão orientações para a matrícula.

Dúvidas?

Em casos de dúvidas sobre o cadastramento, as famílias podem procurar o Núcleo Regional de Educação da sua região.

As crianças que já estudam na rede municipal (escolas ou CMEIs) não precisam ser cadastradas.



Telefones dos Núcleos Regionais de Educação

Bairro Novo – 3298 6140

Boa Vista – 3313 5714

Boqueirão – 3313 5544

Cajuru – 3361 2357

CIC – 3327 2580

Matriz – 3313 5842

Pinheirinho – 3313 5444

Portão – 3350 3904

Santa Felicidade – 3372 3332

Tatuquara – 3348 5369