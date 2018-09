Terremoto no Japão deixa 8 mortos e mais de 300 feridos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo menos oito pessoas morreram e 40 continuam desaparecidas por causa do terremoto de magnitude 6,7 que atingiu o Japão nesta quinta-feira (6), de acordo com novo balanço divulgado após a descoberta de cinco corpos em uma localidade do norte do país. Mais de 300 pessoas ficaram feridas.

Os cinco corpos foram encontrados entre os escombros de casas atingidas por deslizamento após o terremoto em Atsuma, uma localidade de montanha na ilha de Hokkaido.

O sismo foi registrado 62 km ao sudeste de Sapporo, a capital da região de Hokkaido, norte do Japão, apenas dois dias depois de um tufão causar danos significativos na região ocidental de Osaka.

Quase 3 milhões de casas ficaram sem luz devido ao desligamento de emergência de termelétricas.

A usina nuclear de Tomari ficou sem energia mas os combustíveis radioativos seguiam sendo resfriados por um sistema de energia de emergência de forma segura, segundo Suga.

O serviço de trem em toda a ilha foi suspenso, e o aeroporto de Hokkaido ficou fechado.

A agência de notícias Kyodo informou que mais de 200 voos e 40 mil passageiros seriam afetados nesta quinta.