Tiago Nunes é o sexto no Brasileirão dos técnicos

Silvio Rauth Filho

Tiago Nunes tem o sexto melhor aproveitamento de pontos entre os técnicos do Campeonato Brasileiro 2018. Ele somou 58,7% dos pontos na competição com o Atlético Paranaense.

Em 17 jogos com o Furacão na Série A, Tiago Nunes somou nove vitórias, três empates e cinco derrotas.

Com esse desempenho, só fica atrás de Felipão (Palmeiras), que somou 84,7% dos pontos, de Dorival Junior (Flamengo), com 77,6%, de Odair Hellmann (Inter), com 64,3%, Cuca (Santos), com 62%, e Diego Aguirre (São Paulo), com 59,7%.

Tiago Nunes assumiu o Atlético em junho, durante a pausa para a Copa do Mundo. Antes, a equipe era comandada por Fernando Diniz, que somou nove pontos em 12 jogos (25% de aproveitamento). Com esses números, Diniz tem o sétimo pior desempenho entre os 32 técnicos que já trabalharam na edição 2018 da Série A.

DEZ TÉCNICOS COM MELHOR PONTUAÇÃO NO BRASILEIRÃO 2018