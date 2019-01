Tracker adiciona controle eletrônico de estabilidade e de tração

O SUV urbano Tracker da Chevrolet completa a linha 2-19 com novidades nas versões LT e Premier. A principal delas é a incorporação do sistema de controle eletrônico de estabilidade à versão LT. O modelo de entrada passa a somar também controle de tração e assistente para partidas em rampas. Estas tecnologias já eram ofertadas nas demais configurações.

A configuração mais equipada é o Tracker Premier, que oferece, entre outros itens, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego, câmera de ré com alerta de tráfego cruzado, teto solar, airbgs laterais e de cortina, banco do motorista com ajuste elétrico lombar, faróis e lanternas com LED, rodas aro 18, ignição por botão, destravamento das portas por chave presencial, além de acabamento premium da cabine. A versão topo de linha do Tracker 2019 passa a ser caracterizada por um novo emblema “Premier” na tampa traseira. A peça, que é cromada, acompanha o mesmo estilo adotado pela Chevrolet a partir de então. Outra novidade é o Tracker Midinight, de estilo “todo preto” que deixa o veículo com aspecto mais esportivo e provocador, típico de carros customizados. O modelo traz ainda a gravata Chevrolet com fundo preto em vez do tradicional dourado.

A versão de entrada do Tracker sempre se destacou pelo conjunto de série: motor flex turbo de 153 cv e 24,5 kgfm de torque, transmissão automática de seis velocidades e a conectividade total do sistema de telemática avançada OnStar e o multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay. O modelo LT incorpora na linha 2019 o sistema de controle eletrônico de estabilidade, o controle de tração e o assistente para partidas em rampas. O controle eletrônico de estabilidade é capaz de identificar perda de estabilidade e atuar automaticamente freando as rodas de maneira assimétrica ou mesmo reduzindo a aceleração do motor para que o motorista consiga manter o máximo controle possível do veículo. Já o controle de tração evita que as rodas girem em falso durante arrancadas ou acelerações, reduzindo o torque do motor para otimizar a aderência e garantir melhor desempenho.

Útil em aclives, o assistente para partidas em rampas pode manter os freios acionados por até três segundos, tempo suficiente para que o motorista tire o pé do breque e pressione o pedal do acelerador sem que o veículo recue. A versão de entrada do Tracker conta ainda com rodas de liga leve, faróis auxiliares, ar-condicionado, sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil, sistema de som com 6 alto-falantes com tweeter, além de retrovisores elétricos, travas e vidros com comandos remotos e computador de bordo com indicador da vida útil do óleo em percentual.