Triumph lançará nova moto clássica Speed Twin

A Triumph planeja crescer cerca de 10% no mercado brasileiro em 2019. Só no segmento de motos clássicas, por exemplo, a meta é elevar as vendas das cerca de 1.000 unidades comercializadas em 2018 para pelo menos 1.100 motos em 2019. Para atingir esse resultado, uma das estratégias da empresa é continuar ampliando o leque de opções para o consumidor na família Bonneville.

Atualmente, a marca inglesa oferece sete modelos com este perfil no Brasil: Bonneville T100 Black, Street Twin, Street Scrambler, Bonneville T120, Bonneville T120 Black, Bobber e Thruxton R. Uma das novidades já confirmadas para este ano é a chegada da novíssima Speed Twin, no final do primeiro semestre – ainda sem preço definido para o mercado nacional. A nova Speed Twin acaba de ser apresentada no mercado internacional. O modelo atual é baseado na tradicional Speed Twin produzida pela Triumph em 1938, incorporando todo o estilo, conforto, requinte e tecnologia de última geração da família Bonneville da Triumph.

A Speed Twin reúne o mesmo estilo contemporâneo da bem-sucedida Street Twin, embora com mais detalhes e recursos premium, o excelente desempenho e tecnologia da café racer Thruxton R e, ainda, o estilo mais confortável de pilotagem oferecido pela Bonneville T120.

O resultado é uma motocicleta única, atual e empolgante. Seu motor de 1200 cc oferece o mesmo rendimento da Thruxton R, desenvolvendo 97 cavalos de potência (a 6.750 rpm) e 112 Nm de torque (a 4.950 rpm). O novo modelo ainda conta com sofisticações como freios Brembo com pinças de quatro pistões, rodas de liga leve de 17 polegadas, novo ajuste das suspensões e faróis em LED, entre outras inovações.