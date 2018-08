Turma da Mônica encontra-se com a Liga da Justiça da DC

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O cartunista Mauricio de Sousa, a editora Panini e a DC Entertainment acabam de anunciar uma parceria inédita. O anúncio foi feito hoje, 10 de agosto, na 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, que acontece no Pavilhão de Exposições do Anhembi até o próximo dia 12.

O crossover inédito trará as capas e a primeira história das edições de dezembro deste ano das revistas Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, Chico Bento e Turma da Mônica, e duas aventuras completas nas edições de dezembro e janeiro da Turma da Mônica Jovem, publicadas pela editora Panini com os personagens da Mauricio de Sousa Produções ao lado dos super-heróis e supervilões da DC, como Batman, Superman, Mulher-Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman, Coringa, Mulher-Gato e muitos outros personagens icônicos.

Os traços editoriais das revistas serão todos desenhados pela Mauricio de Sousa Produções e os roteiros das histórias serão realizados em parceria pelas empresas, para unir os personagens em eletrizantes aventuras.

“Estamos orgulhosos de reunir o divertido e surpreendente mundo da Mônica e sua turma com os heróis icônicos do universo DC. Depois de mais de 15 anos como editores da DC Comics no Brasil e uma década de parceria com o Mauricio de Sousa e a MSP, já estava na hora de dar vida a um time tão incrível como esse. Se você achava impossível misturar o universo do bairro do Limoeiro com as atmosferas de Metrópolis, de Gotham City e de Paradise Island, prepare-se para a grande surpresa que está por vir em nossas publicações”, comenta Marco M. Lupoi, Diretor de Publicações do Grupo Panini.

“Por quase 60 anos, meus quadrinhos têm entretido muitas gerações de leitores brasileiros. Agora, todos eles, assim como eu, vão aproveitar este momento muito especial: o crossover de Mônica e seus amigos com os super-heróis da DC Comics”, diz Mauricio de Sousa.

Quando lançadas, as revistas estarão à venda no site da Panini: www.loja.panini.com.br, em bancas de jornal e livrarias de todo o país.

Sobre a Panini — O Grupo Panini, estabelecido há mais de 57 anos, com fábricas em Modena, na Itália, e no Brasil, e subsidiárias em toda a Europa, América Latina e Estados Unidos, é líder mundial no setor de colecionáveis e líder em publicações de quadrinhos, revistas infantis e mangás, na Europa e na América Latina. A empresa possui canais de distribuição em mais de 130 países e emprega uma equipe de mais de 1.200 pessoas.

Sobre a Mauricio de Sousa Produções — A Mauricio de Sousa Produções (MSP) é uma empresa que produz histórias em quadrinhos no Brasil há mais de 59 anos e é responsável por uma das marcas mais admiradas do país, a Turma da Mônica. Na área editorial, a empresa já lançou mais de 400 títulos até hoje, e detém mais de 80% do mercado de histórias em quadrinhos do Brasil. A companhia é responsável pela criação de 400 personagens, que já venderam mais 1,2 bilhão de revistas, responsáveis pela alfabetização informal de milhões de brasileiros. A MSP investe em tradição com inovação e produz conteúdos disponíveis em várias plataformas com a mais alta tecnologia, aliando educação, cultura e entretenimento. No licenciamento, a MSP trabalha com uma média de 150 empresas que utilizam seus personagens em mais de 3 mil produtos.

Sobre a DC Entertainment — A DC Entertainment, casa das icônicas marcas DC (Superman, Batman, Lanterna Verde, Mulher-Maravilha, Flash), DC Vertigo (Sandman, Fables) e MAD, é a divisão criativa encarregada de integrar estrategicamente nossos personagens na Warner Bros. e na WarnerMedia. A DC Entertainment trabalha em conjunto com muitas divisões importantes da Warner Bros. para liberar suas histórias e personagens em todas as mídias, incluindo, mas não limitando, filmes, televisão, produtos de consumo, entretenimento e jogos interativos. Publicando milhares de histórias em quadrinhos, graphic novels e revistas a cada ano, a DC Entertainment é uma das maiores editoras de quadrinhos em língua inglesa do mundo.