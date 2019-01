UEL oferta 564 vagas para seleção por meio do Sisu 2019

AEN

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) abre em 22 de janeiro o período de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) – 1ª edição 2019, do Ministério da Educação. A UEL oferta 564 vagas em 45 cursos de graduação, considerando turnos e habilitações. As inscrições para participação no Sisu serão feitas exclusivamente pela internet, no endereço sisu.mec.gov.br, até as 23h59 do dia 25 de janeiro.

Confira a relação de cursos de graduação da UEL que aderiram ao Sisu, e os respectivos turnos e quantidade de vagas de cada um, na página da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops), em www.cops.uel.br.

O Sisu é o sistema informatizado do MEC por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O processo de seleção é destinado ao candidato que participou da edição 2018 do Enem e que tenha obtido nota acima de zero na prova de redação. Conforme Edital nº 83, do MEC, o candidato poderá se inscrever no processo seletivo do Sisu em até duas opções de vaga.

RESULTADO

O resultado da chamada regular sai em 28 de janeiro. O candidato poderá consultar a chamada no endereço sisu.mec.gov.b. Também no site do Sisu/MEC estão disponíveis demais cronogramas com o prazo para participação na lista de espera.

Após divulgação da chamada regular, o candidato deve ficar atento ao prazo estabelecido para matrícula – de 30 de janeiro a 4 de fevereiro, em horários e locais de atendimento definidos pela Instituição de ensino.

VAGAS

Do total de 3.085 vagas ofertadas em 51 cursos de graduação da UEL, 2.521 são oferecidas por meio do Vestibular e as demais, totalizando 564, por meio do Sisu. Segundo informações da Coordenadoria de Processos Seletivos, na última edição do Sisu, em 2018, foram registrados 14.745 inscritos para vagas abertas em cursos de graduação da UEL.