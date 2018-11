UFPR divulga ensalamento para 2ª fase do Vestibular

Redação Bem Paraná

Os candidatos convocados para a segunda fase do Vestibular 2018/2019 já podem consultar o comprovante de ensalamento no site do Núcleo de Concursos (NC). As provas serão aplicadas nos dias 25 e 26 de novembro.

No dia 25, os candidatos farão o teste de compreensão e produção de textos e, no dia 26, provas específicas e de habilidades específicas. No total, 12.340 estudantes foram selecionados para a segunda etapa do processo seletivo.

O vestibular 2018/2019 da UFPR teve 43.520 candidatos inscritos, dos quais 8,9% faltaram à prova da primeira fase. A UFPR oferece 5.421 vagas, em 119 cursos.

A data provável para a divulgação do resultado final do vestibular é 11 de janeiro.