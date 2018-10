UFPR e UEL aplicam as provas da primeira fase do vestibular neste domingo

Da Redação Bem Paraná com sites

Neste domingo (21) acontecem as provas da primeira fase de duas das mais importantes universidades públicas do Paraná: da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Univdersidade Estadual de Londrina (UEL).

No começo desta semana a UFPR divulgou o ensalamento para a primeira fase do Vestibular 2018/2019 da Universidade Federal do Paraná. No primeiro acesso, o candidato terá de informar data de nascimento e número do CPF. O número de inscrição e a senha serão gerados para acompanhamento durante o processo seletivo.

O Vestibular 2018/2019 da UFPR oferece 5.421 vagas de graduação para ingresso em 2019. Mais de 43 mil candidatos devem prestar a primeira fase neste domingo (21), a partir das 14 horas, nos campi de Curitiba, Jandaia do Sul, Matinhos, Palotina e Toledo. Os portões serão fechados às 13h30.

Orientações aos candidatos

Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h40 e fechados às 13h30. Como o trânsito estará movimentado nas proximidades dos locais de prova, os candidatos devem chegar com antecedência.

A prova será realizada a partir das 14 horas e terá duração de cinco horas e trinta minutos. O candidato só poderá sair do local 1h30 depois do início da avaliação.

Para ter acesso às salas de provas, os candidatos deverão apresentar comprovante de ensalamento e original de documento oficial de identidade com foto recente ou fotocópia autenticada em cartório.

Dentro das salas de prova, será permitido se alimentar, desde que não prejudique os demais candidatos. Líquidos serão aceitos apenas se estiverem em recipientes transparentes e sem rótulo.

Os materiais autorizados para fazer a prova são: lápis, apontador, caneta esferográfica de escrita grossa e tinta preta, além de borracha. Os materiais não poderão conter quaisquer tipos de informações e o candidato não pode utilizar lapiseira.

A primeira fase do processo seletivo será constituída de uma prova de conhecimentos gerais com 90 questões objetivas. O cartão-resposta deverá, obrigatoriamente, ser preenchido com caneta ESFEROGRÁFICA DE TINTA PRETA.

Em caso de dúvidas ou para conferir outros dados, acesse o Edital do Vestibular 2018/2019 e o Guia do Candidato.

Segunda fase

A convocação dos candidatos classificados para a segunda fase está prevista para o dia 05 de novembro.

As provas da segunda etapa serão realizadas no dia 25 de novembro, a partir das 14 horas.

Vestibular da UEL

A equipe da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops) da UEL aplica no domingo (21) as provas da 1ª fase do Vestibular 2019. São 60 questões objetivas de Conhecimentos Gerais. Os portões dos 29 locais de provas abrem às 13h20 e fecham pontualmente às 14 horas. O concurso registrou a inscrição de 20.135 candidatos, inclusos treineiros.

O Campus da UEL receberá o maior número de estudantes, cerca 7 mil candidatos. Ao todo, 1.990 pessoas vão trabalhar na aplicação das provas no campus, escolas públicas e faculdades em Londrina.

ACESSO - O candidato deve imprimir o Cartão de Inscrição, disponível no site da Cops, colar uma foto 3X4 e cópia da Carteira de Identidade. O cartão deve ser apresentado junto com um documento original com foto.

A responsável pela Cops, professora Sandra Regina Garcia, recomenda que os candidatos cheguem aos locais de provas com uma hora e meia de antecedência. O objetivo é evitar atrasos, já que Londrina recebe neste fim de semana vários eventos e a expectativa é de grande movimentação de veículos. Ela orienta os candidatos de fora da cidade que conheçam o local de prova com antecedência, antes de domingo.

NÚMEROS - Segundo informações da Coordenadoria de Processos Seletivos, dos mais de 20 mil inscritos para a 1ª fase, a maioria é oriunda do Paraná, totalizando 12.079 candidatos. Destes, 7.536 são de Londrina. São Paulo é o segundo estado mais presente com 5.664 inscritos. Também farão as provas estudantes do Amapá, Acre e Amazonas.

Aproximadamente 60% dos candidatos são do sexo feminino - 12.079 mulheres e 8.067 homens. Com relação às cotas, 11.899 estudantes optaram pelo sistema universal. Outros 6.486 candidatos vão concorrer pelo sistema de cotas (escola pública); 1.211 (negros provenientes de escolas públicas) e 550 negros. Há 1.107 estudantes inscritos como treineiros, ou seja, fazem o concurso como experiência, uma vez que não deverão concluir o Ensino Médio até a data de matrícula.

CONCORRÊNCIA - Como já é tradicional, o curso de Medicina é o mais concorrido. São 122,07 candidatos por vaga no Sistema Universal, seguido por Biomedicina (32,17) e Psicologia (31,18). A listagem completa pode ser acessada no endereço http://www.cops.uel.

VAGAS - São ofertadas 2.521 vagas em 53 cursos de graduação e outras 564 por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), somando 3.085 vagas. A Cops divulga o resultado da 1ª fase em 7 de novembro, às 17 horas, no endereço http://www.cops.uel.br .

ORGANIZAÇÃO - A equipe da Cops se reuniu nesta quarta-feira (17) com representantes da Polícia Militar, Prefeitura do Campus Universitário, Transporte Coletivo Grande Londrina e Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) para discutir a logística de trânsito no domingo.

O acesso ao Campus da UEL, local de maior concentração de estudantes, será feito preferencialmente pela Avenida Castelo Branco, a partir do meio-dia. Candidatos que fizerem as provas no Centro de Ciências Agrárias (CCA) terão acesso pela entrada no Ambulatório de Especialidade do HU e pela Moradia Estudantil.

Para quem vier de Cambé também estará liberado o acesso pela entrada do Jardim Colúmbia. Agentes de Segurança da UEL vão controlar o trânsito internamente. Equipes da CMTU e da PM trabalharão nas proximidades dos locais de provas.