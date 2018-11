UFPR está entre as 50 melhores instituições de ensino da América Latina

Redação Bem Paraná com assessoria

O ranking de universidades globais aponta a Universidade Federal do Paraná na 24ª colocação entre melhores instituições da América Latina. O levantamento foi feito pelo portal norte-americano US News & World Report, especializado em rankings de educação.

Todas as 30 universidades brasileiras que estão melhor classificadas são públicas: 24 federais e seis estaduais. Foram avaliadas 1.250 instituições em 75 países e os resultados foram divulgados por região. Na América Latina, integram o ranking 64 universidades, das quais 31 são brasileiras. Entre as brasileiras, a UFPR aparece em 12° lugar.

O ranking é elaborado com base nos dados da Web of Science e nas métricas do InCites fornecidas pela Clarivate Analytics. A metodologia leva em conta fatores que medem a reputação da pesquisa global e regional de uma universidade e o desempenho da pesquisa acadêmica. Para o ranking geral, isso inclui indicadores bibliométricos, como publicações, citações e colaboração internacional.

Top 5

Universidade de São Paulo

Pontificia Universidad Católica de Chile

Universidade Estadual de Campinas

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Universidade de Buenos Aires