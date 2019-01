Último dia para inscrições para uma vaga no Vestibolsa da PUCPR

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Termina nesta terça (15) o período de inscrições para o Vestibolsa – novo vestibular da PUCPR que ofertará mais de 40 bolsas, sendo 10 bolsas integrais (100%) e 30 parciais (50%). As oportunidades serão válidas para cursos de graduação nas modalidades online, semipresencial e presencial da Universidade dos Câmpus Curitiba, Londrina, Toledo e Maringá (com exceção do curso de Medicina de todos os câmpus).

As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas no site da instituição (clique aqui), com confirmação mediante pagamento do boleto. As provas serão realizadas no dia 19 de janeiro, com duração de três horas, tendo início às 14h e término às 17h, abrangendo questões objetivas de múltipla escolha e uma redação.

O Vestibolsa terá como finalidade selecionar candidatos com os melhores desempenhos e que demostrem domínio dos conteúdos das disciplinas do ensino médio, capacidade de articular ideias com clareza, de relacionar e interpretar fatos e dados, além de raciocinar de maneira lógica.

“Esse vestibular é a oportunidade que os estudantes têm de ingressar numa universidade de excelência, com acesso a uma variedade de possibilidades que o tornarão cidadão global!”, conta Maria Beatriz Balena, pró-reitora de Graduação da PUCPR.

As portas de acesso aos prédios onde serão realizadas as provas serão abertas uma hora antes do início da prova e fechadas 20 minutos antes do início da prova. O candidato que chegar ao local de prova após esse horário, terá sua entrada vedada e será automaticamente eliminado do concurso.

O gabarito será postado no site da PUCPR no dia 21 de janeiro, e o resultado sairá a partir das 17h do dia 30 de janeiro de 2019.