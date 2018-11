'Um Dia na Broadway' homenageia dez musicais famosos da Big Apple

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quem nunca esteve em Nova York, nos Estados Unidos, pode conhecer a cidade por meio do musical "Um Dia na Broadway", que reproduz o espírito da Big Apple. Quem já esteve por lá, vai sentir saudade de uma das metrópoles mais culturais do mundo, repleta de teatros, shows e outras atrações. O espetáculo, que tem curta temporada, estreia neste domingo (18) e se estende até a próxima terça (20).

"A ideia do espetáculo é muito simples, é uma viagem virtual de grande porte. Um painel de LED de 160 metros reproduz em 3D parte da cidade. Então, a plateia passeia pelo Central Park, Empire State Building, pela Estátua da Liberdade, Times Square e, claro, pelos teatros", afirma o diretor-geral, Billy Bond.

Há até um táxi amarelo, clássico nova-iorquino em cima do palco, que também conta com simulações do metrô. "Conseguimos atingir um bom realismo", diz.

A peça mescla duas situações. Em uma, um casal leva que se conheceu em Nova York leva os filhos à cidade norte-americana pela primeira vez. Mas eles acabam se perdendo uns dos outros. Os pais entram no trem, enquanto os filhos ficam na plataforma da estação.

A partir desse momento, os dois grupos tentam se reencontrar, mas acabam "esbarrando" nos musicais clássicos da Broadway. E é aí que o espetáculo fica divertido: quando são apresentadas cenas de famosos musicais, como "Priscilla" ("It's Raining Men"), "Chicago" ("All That Jazz"), "Grease" ("Summer Nights"), "Jesus Christ Superstar" ("Superstar"), "Evita" ("Don't Cry for me Argentina"), "Mamma Mia" ("Dancing Queen"), e "Les Misérables" ("One Day More").

Os figurinos são bastante similares ao dos demais musicais. A pitada de cada um dos espetáculos famosos nos faz viajar a Nova York e deixa um desejo de assistir por completo a todos os musicais apresentados.

"UM DIA NA BROADWAY"

QUANDO Domingo (18) às 20h; segunda (19) às 21h, e terça (20) às 20h; até 201/11

ONDE Teatro Bradesco (r. Palestra Itália, 500, no Bourbon Shopping, Pompeia)

QUANTO De R$ 80 a R$ 200 (há meia-entrada)

CLASSIFICAÇÃO Livre

Tel. (11) 3670-4100

Capacidade 1.457 lugares