UniBrasil abre vestibular para Odontologia; inscrições são gratuitas

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Estão abertas as inscrições para o novo curso de Odontologia do UniBrasil Centro Universitário. Os interessados no curso – credenciado com a nota máxima pelo Ministério da Educação (MEC) – podem se inscrever gratuitamente pelo site http://vestibular.unibrasil.com.br/ .

As provas do Vestibular Tradicional de Verão 2019, acontecem no próximo dia 2 de fevereiro, nas dependências do campus, situado no bairro Tarumã, em Curitiba. A modalidade agendada também será uma opção para que o candidato concorra às vagas.

Com quatro anos de duração, no período matutino, o curso de bacharelado em Odontologia possibilitará ao aluno, uma atuação técnica e científica para o desenvolvimento pleno de suas atividades como profissional da saúde. Para o curso foram autorizadas pelo MEC a oferta de 100 vagas.

Em comemoração ao primeiro processo seletivo do novo curso, o UniBrasil está realizando o Vestibular de Bolsas, para a prova que acontece no dia 02 de fevereiro, no qual o candidato concorre a bolsas de até 100%.

Áreas de Atuação

O profissional com formação em Odontologia poderá atuar em diversas áreas clínicas odontológicas como a odontopediatria, periodontia, endodontia, cirurgia, odontogeriatria, dentística, radiologia, prótese dentária, ortodontia, saúde coletiva, estomatologia, implantodontia, além de odontologia para pacientes com necessidades especiais, odontologia do trabalho e temporo mandibular.

Créditos educativos

O UniBrasil oferece quatro opções de créditos educativos para conclusão dos estudos. Uma das opções é o ESTUDE, programa direto com a instituição, que parcela até 50% da mensalidade sem incidência de juros. Além dos programas de financiamento Pravaler, Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade Para Todos (ProUni).

Serviço:

Vestibular de Verão 2019

Modalidade agendada

Inscrições abertas

Local: UniBrasil – Rua Konrad Adenauer, 442 – Tarumã, Curitiba – PR.

Mais informações: http://vestibular.unibrasil.com.br/