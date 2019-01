Uninter oferece 12 mil bolsas PROUNI em todo o Brasil

Redação Bem Paraná, com assessoria

A partir de 31 de janeiro a 3 de fevereiro de 2019, candidatos que tenham realizado o ENEM 2018 podem se inscrever para concorrer a uma das 12 mil bolsas PROUNI ofertadas pelo Centro Universitário Internacional Uninter. São mais de 60 cursos disponíveis para ingresso nos mais de 850 polos da instituição em todo o país. As bolsas são de 50% e 100% para cursos nas modalidades presencial, semipresencial e a distância. Em 2018, a Uninter ofereceu 11 mil bolsas – todas 100% preenchidas.

De acordo com as exigências do Ministério da Educação (MEC), para concorrer às bolsas é necessário ter alcançado resultado mínimo de 450 pontos e não ter zerado a prova de redação, além de atender aos pré-requisitos de escolaridade e renda. Para garantir sua vaga no ensino superior em 2019, a gestora de bolsas e benefícios da Uninter, Ana Paula Cortes Alves, aconselha os candidatos a ficarem atentos aos prazos de inscrição e comprovação de documentos.

“Uma dica é separar seus documentos após realizar a inscrição no site do MEC, aguardar o resultado da pré-seleção e verificar o local correto de entrega, não deixe para o último dia, pois o prazo é curto da fase de comprovação”, explica.

A gestora ainda lembra que, quem fez o ENEM a partir de 2010 e atende os pré-requisitos de nota mínima exigida, escolaridade e renda, poderá participar das Vagas Remanescentes PROUNI que ocorre após o processo seletivo das chamadas regulares. “Ou seja, ainda tem chance de ingressar em uma faculdade com bolsa de estudos PROUNI”, explica.

Para mais informações, acesse https://www.uninter.com/prouni ou entre em contato pelo telefone 0800 702 0500. Confira o calendário de divulgação nas redes sociais da instituição.