Uninter realiza 1° aulão de redação pré-Enem neste sábado em Curitiba

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Era uma vez, atualmente, nos tempos de hoje, há muito tempo... esses são alguns dos jargões utilizados por candidatos do Enem na hora de iniciar a redação exigida na avaliação. Mesmo sendo “lugares comuns” recorrentes em aberturas textuais, ano após ano os estudantes continuam a usá-los, arriscando perder pontos preciosos na colocação final em busca de uma vaga no ensino superior. Para ajudar os candidatos do Enem 2018 com as dificuldades de iniciar uma boa redação, o Centro Universitário Internacional Uninter, em parceria com o projeto Eureka, realiza neste sábado, 11 de agosto, o 1° Aulão de Redação Pré-Enem Uninter.

O evento é gratuito e acontece a partir das 10h, no auditório da Sede Garcez, em uma aula show ao vivo com o professor Marlus Geronasso. A partir das 9h, será oferecido café da manhã para todos os estudantes presentes. As inscrições devem ser feitas via site até sábado, e estarão automaticamente encerradas ao atingir o limite máximo de 600 vagas. Durante o encontro, os alunos presentes participarão de um sorteio de duas bolsas 50% para qualquer curso de graduação a distância da Uninter.

Em setembro e outubro haverá ainda mais dois aulões sobre redação para o Enem, em continuação ao assunto. “Neste sábado, vamos falar sobre como buscar dados dentro de um texto de apoio e iniciar um conteúdo de forma original. No segundo encontro, vamos falar sobre o desenvolvimento do texto e no último sobre como fazer uma boa conclusão”, explica Marlus, professor do Centro Universitário Uninter e um dos idealizadores do projeto Eureka. As datas dos próximos encontros ainda serão definidas.

SERVIÇO

Evento: 1° Aulão de Redação Pré- Enem Uninter

Tema: “ Como iniciar um texto”

Data/Local: 11/ago, das 10h às 17h, no Auditório Campos Garcez – Av. Luiz Xavier, 103 - Centro

Inscrições: https://www.even3.com.br/auloespreenemuninter2018