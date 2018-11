Universidade chinesa busca candidatos estrangeiros para bolsa de mestrado

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Academia Yenching da Universidade de Pequim está com inscrições abertas para seu programa de bolsas de mestrado para estudantes estrangeiros. A instituição oferece diversos cursos interdisciplinares que abrangem as áreas das ciências humanas a fim de aproximar a China do resto do mundo. Cerca de 80% dos alunos da academia são estrangeiros.

Integrais, as bolsas duram de um a dois anos, dependendo do projeto de pesquisa do candidato. Os valores chegam a US$ 38.600 (R$ 142.681,04) anuais para cobrir os gastos durante a permanência no país. Um adicional de US$ 1.600 (R$ 5.914,24) também será entregue anualmente para cobrir despesas de pesquisa e viagem.

Para participar, é necessário que os interessados já tenham um curso de bacharel concluído ou que se formem até o dia 31 de agosto de 2019. Além disso, o programa exige fluência em inglês, um histórico acadêmico exemplar, ter liderança e responsabilidade social e mostrar grande interesse em estudos sobre a China. Candidatos com até 25 anos terão prioridade no processo seletivo.

É necessário que o candidato envie uma carta de motivação, duas cartas de recomendação, currículo, histórico acadêmico e comprove seu nível de inglês.

As inscrições devem ser realizadas pelo site (https://goo.gl/vgCVo6) até o dia 7 de dezembro. Os vencedores serão anunciados em março de 2019.