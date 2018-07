Universidade Estadual de Ponta Grossa divulga aprovados no vestibular de inverno em agosto

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A relação dos aprovados no vestibular de inverno da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) estará disponível no site da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS) no dia 31 de agosto. As provas foram aplicadas nos dias 8 e 9 de julho, em 14 municípios: Apucarana, Cascavel, Castro, Curitiba, Francisco Beltrão, Guarapuava, Irati, Jacarezinho, Maringá, Palmeira, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Os testes, juntamente com os gabaritos, já estão disponíveis no site da CPS. Foram quase 11 mil inscritos no vestibular e somente 8,44% de ausência nas provas.

Na primeira etapa dos testes, realizada no domingo, os candidatos responderam questões de Conhecimentos Gerais, valendo 3.600 pontos. A segunda etapa das provas (Redação), também aplicada no domingo, vale 700 pontos. Já na segunda-feira, os candidatos responderam questões da prova vocacionada (terceira etapa), que corresponde a 2.700 pontos.