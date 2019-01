Universidade Positivo abre processo seletivo para transferência de curso

Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Universidade Positivo está com inscrições abertas para o processo seletivo de ingresso por aproveitamento de curso ou transferência. Os alunos matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais ou estrangeiras que tiverem interesse em participar podem se inscrever pelo site up.edu.br/transferencia até o dia 10 de fevereiro, tanto para a modalidade de educação a distância, quanto semipresencial. Além de preencher o formulário, o aluno deve levar a documentação exigida pela instituição. O resultado é divulgado 15 dias após a entrega dos documentos.

Para ingresso em 2019, são oito cursos de Graduação (Bacharelado, Licenciatura e Superiores de Tecnologia), na modalidade a distância: Administração, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Gestão de Recursos Humanos, Logística, Pedagogia e Processos Gerenciais.

Além disso, ainda é possível optar pela modalidade semipresencial, na qual há 22 cursos disponíveis, entre eles Educação Física (Bacharelado e Licenciatura), Fisioterapia, Gastronomia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.

Cursos semipresenciais

A modalidade semipresencial segue tendências internacionais da Educação Superior, combinando as práticas presenciais com as aulas teóricas on-line. No modelo híbrido, os alunos vão à universidade quinzenalmente para as aulas práticas em laboratórios, clínicas e espaços especializados. As aulas on-line focam na teoria e podem ser conduzidas com autonomia pelos estudantes, que são acompanhados on-line e presencialmente por professores do curso. A Universidade Positivo lançou os primeiros cursos de graduação semipresenciais em 2016, acompanhando a tendência de oferecer um aprendizado inovador, que atenda às necessidades das novas gerações de alunos para uma educação mais eficiente, interessante e personalizada.

Cursos a distância

De acordo com dados do Censo EAD 2018 da Associação Brasileira de Ensino a Distância (Abed), o número de matrículas em cursos totalmente a distância subiu de 561.667, em 2016, para 1.320.025 em 2018, demonstrando o aumento das buscas pela modalidade. Na Universidade Positivo, as disciplinas são ministradas online e os estudantes contam com o suporte de professores mestres e doutores atuantes no mercado.

Serviço

Transferência e aproveitamento de curso - modalidade a distância e semipresencial

Inscrições: até 10 de fevereiro de 2019

Informações: up.edu.br/transferencia