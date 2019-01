Universidade Positivo oferece 278 bolsas de estudos a alunos de escola pública

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O ProPositivo – Programa de Bolsas de Estudos da Universidade Positivo, projeto de responsabilidade social da instituição, está com inscrições abertas até 6 de fevereiro. O programa oferece descontos de até 50% para cursos de graduação de Bacharelado, Licenciatura e cursos Superiores de Tecnologia (Tecnólogos), presenciais e semipresenciais, em Curitiba (PR), Pato Branco (PR), Viamão (RS), Cacoal (RO), Joinville (SC), Cianorte (PR) e Londrina (PR). Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento das comunidades onde o Positivo está presente, o programa está alinhado aos valores do Grupo Positivo - o saber, a ética, o trabalho e o progresso. O projeto é dirigido a estudantes que concluíram o Ensino Médio em 2017 ou 2018 em instituições de ensino públicas.

Ao todo, são ofertadas 278 vagas em 67 cursos. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser realizadas pela internet (www.up.edu.br/propositivo). O candidato pode escolher até dois cursos para candidatar-se à bolsa de estudos, sendo um em primeira opção e outro em segunda opção, com o respectivo turno e unidade. O estudante contemplado com a bolsa pode, ainda, solicitar o benefício do PRAVALER para financiar o valor remanescente do curso. O processo seletivo, composto de duas provas (uma de redação e uma de múltipla escolha), será realizado no sábado, dia 9 de fevereiro, das 15h às 18h, na unidade Praça Osório, em Curitiba.

ProPositivo

Inscrições: até quarta-feira, 6 de fevereiro de 2019

Data da prova: sábado, 9 de fevereiro de 2019

Horário: 15h às 18h (fechamento dos portões às 14h45)

Local: Unidade Praça Osório (Praça Osório, 125 - Centro - Curitiba)

Informações e inscrições: www.up.edu.br/propositivo