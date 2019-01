Universidades estaduais oferecem vagas para transferência externa

As universidades estaduais do Paraná estão divulgando os editais com os prazos de inscrição para o processo de transferência externa, para o ano letivo de 2019. O processo seletivo é destinado ao preenchimento das vagas não ocupadas nos cursos de graduação das instituições.

Podem se inscrever estudantes de Instituição de Ensino Superior Pública brasileira, de Instituição de Ensino Superior Particular brasileira e de Instituição de Ensino Superior de outro país. A transferência é possível para a mesma graduação, ou curso afim, e está condicionada à oferta de vagas.

A solicitação de transferência para a Universidade Estadual de Maringá (UEM) deverá ser efetuada exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.daa.uem.br, até esta quarta-feira (23) às 23h59. No dia 29 de janeiro começa o processo de transferência externa de alunos de instituições privadas ou estrangeiras.

Umas das exigências da UEM é que o curso da instituição de origem seja reconhecido. Para o curso de graduação em Música, habilitação Bacharelado, o candidato participará do “Exame Seletivo de Classificação”, conforme cronograma, critérios de avaliação e conteúdo programático estabelecidos no item 7 do edital nº 043/2018 - DAA.

No mesmo edital, o interessado encontrará todas as informações necessárias, incluindo os documentos necessários para fazer a solicitação de transferência.

O resultado dos pedidos de transferência será publicado no dia 14 de fevereiro, às 14 horas. Os candidatos classificados no limite das vagas ficarão automaticamente convocados a efetuarem matrícula nos dias 14 e 15 de fevereiro.

A Universidade Estadual de Ponta Grossa irá divulgar o edital no dia 25 de janeiro contendo vagas por curso, local de oferta, série e turno e procedimentos a serem adotados pelos candidatos à transferência. As inscrições devem ser realizadas nos dias 4 e 5 de fevereiro.

O edital da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) será divulgado no dia 22 de fevereiro. No dia 31 de janeiro sai o edital para a transferência de estudantes indígenas.

O prazo para a inscrição na Universidade Estadual de Londrina e na Universidade Estadual do Norte do Paraná, para o ano letivo de 2019, já encerrou.

O edital das universidades estaduais do Oeste do Paraná (Unioeste) e do Paraná (Unespar) será lançado em fevereiro.