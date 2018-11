Urnas abrem no Paraná; pleito se encerra às 17 horas, sem atraso

Redação Bem Paraná

Teve início a votação para o primeiro turno das eleições 2017. As seções eleitorais na maior parte dos municípios brasileiros (inclusive os do Paraná) foram abertas às 8 horas deste domingo (07 de outubro) e o pleito se encerra às 17 horas, sem atraso. Depois desse horário, só poderá votar quem já estiver esperando no local em que irá votar.

Os paranaenses irão escolher presidente, governador, dois senadores, deputado federal e estadual. Por isso, é importante levar a famosa "colinha", com o número de cada um dos cinco candidatos a serem votados. Não é possível levar essa cola no celular, mas é liberado o uso de papel.

Em todo o Brasil, 147.306.275 eleitores são esperados nos 5.570 municípios. No Paraná, 7.971.087 eleitores estão aptos a votar nestas eleições.

Imediatamente após o encerramento da votação, será iniciada a contagem dos votos. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) prevê que por volta de 18 horas os primeiros resultados já estejam sendo divulgados.



Para votar, o eleitor deve levar um documento oficial com foto (identidade ou carteira de motorista, por exemplo) e também é recomendado que leve o título eleitoral ou o e-título (disponível para ser baixado em smartphones com os sistemas operacionais iOS e Android).

Nestas eleições de 2018, você vai escolher seis candidatos. A ordem é a seguinte:

1 - Deputado federal

2 - Deputado estadual ou distrital

3 - Primeira vaga de senador

4 - Segunda vaga de senador

5 - Governador

6 - Presidente da República.





