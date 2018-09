Vagas remanescentes do Fies receberão inscrições a partir de segunda-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O edital com o cronograma e todas as regras para o preenchimento das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), referente ao segundo semestre de 2018, foi divulgado pelo Ministério da Educação, na sexta-feira, 21, no Diário Oficial da União. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, a partir de 24 de setembro até as 23h59 de 9 de novembro (horário de Brasília), observada a condição do estudante em cada período previsto pelo edital da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação.

Poderão concorrer às vagas remanescentes os candidatos que tenham participado de alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) desde 2010, obtido nota mínima de 450 pontos nas provas e não ter zerado a redação. Além disso, é necessário comprovar renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

No calendário de inscrições, conforme previsto em edital, será dada prioridade aos candidatos que participaram do processo seletivo regular do Fies do segundo semestre de 2018 e se inscreveram em cursos em que não houve formação de turma no período inicial. Posteriormente, serão concedidos prazos para os candidatos ingressantes e já matriculados na instituição.

Após a realização da inscrição, os candidatos terão um prazo dois dias úteis para complementação das informações requeridas pelo FiesSeleção e, em seguida, três dias úteis para comparecimento à instituição para validação das informações inseridas na inscrição. Após, os candidatos poderão comparecer ao Banco para contratação do financiamento.