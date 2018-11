'Vamos entupir a cadeia de bandido', diz Bolsonaro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O candidato do PSL ao Planalto, Jair Bolsonaro, disse que vai "entupir a cadeia de bandido" ao responder sobre segurança pública em entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, nesta terça-feira (9). "Isso não é ser radical, é ser racional."

Ele se dirigiu ainda ao Nordeste para dizer que seu adversário Fernando Haddad (PT) criou o "kit gay".

"Você quer que seu filho aprenda essas práticas na escola?", pergunta.

"Me refiro ao nordestino porque andei muito no Nordeste e, quando fala em ideologia de gênero, o cara não sabe o que é, mas, quando explica, o pessoal fica revoltado."

Bolsonaro voltou a questionar a confiabilidade das urnas, mas prometeu aceitar o resultado das eleições, acrescentando que vai vencer a disputa presidencial.

"Vamos ganhar as eleições, respeitar os resultados das eleições, mas essas dúvidas têm que ser sanadas. Do outro lado, ninguém que foi votar no Haddad relatou problemas."