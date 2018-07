Veja como acompanhar a Copa do Mundo pelo celular

Josianne Ritz

A Copa do Mundo da Rússia começa hoje com jogos às 9 horas, 11 horas, 12 horas, 15 horas, 17 horas, e com tantos horários ficará praticamente impossível para os torcedores acompanhar tudo pela TV. Por sorte, estamos na era do celular e há várias maneiras de acompanhar os jogos online na palma da mão. Há muitos celulares com TV digital, mas não se desespere, mesmo que você não tenha um, ainda há várias formas de ver os jogos.

Streaming- O streaming no celular é uma ótima opção. A própria Globo, detentora dos direitos de transmissão da Copa na TV aberta, disponibiliza o Globoplay no Android e no iOS. Com ele, é possível acompanhar a programação ao vivo da emissora gratuitamente, o que inclui a transmissão dos jogos. Atualmente, a assinatura mensal começa com R$ 18,90, com teste gratuito por sete dias. È só ir no https://globoplay.globo.com ou baixar o aplicativo para Android e IOS. Os assinantes de TV paga também poderão assistir aos jogos do SporTV no Globosat Play (Android e iOS) e do Fox Sports no Fox Play (Android e iOS) . Isso se tiverem os canais no pacote – ou assinem o serviço.

Aplicativos em tempo real- Os aplicativos de tempo real podem ajudar a acompanhar os resultados dos dois jogos simultâneos por dia , por exemplo. Para quem tem smartphones com Android , o Google Now tem a possibilidade de personalização para mostrar resultados apenas das seleções que você quer acompanhar. Veja mais aplicativos ao lado.

Facebook - Facebook anunciou nesta semana o lançamento de um pacote de recursos e ferramentas para ajudar na torcida pela Copa do Mundo 2018, que começa nesta quinta-feira, 14/6, na Rússia – o Brasil estreia alguns dias depois, em 17/6, contra a Suíça.

Disponíveis a partir de hoje, 11/6, as novas funcionalidades da rede social de olho no principal torneio de futebol do mundo incluem funcionalidades no próprio Facebook e no app de mensagens Messenger.

Os usuários do Facebook já podem ver uma mensagem no Feed de Notícias que permitirá escolher entre 32 molduras das seleções da Copa para usar como foto de perfil. Animações especiais

Quando um usuário publicar determinadas palavras, como “Goool”, em posts e comentários serão desbloqueadas novas animações para celebrar um gol ou vitória do seu time favorito.

Até o final da Copa, os fãs de futebol poderão acessar a câmera do Facebook ou do Messenger para capturar e compartilhar diversos efeitos criativos. As funcionalidades incluem stickers de Realidade Aumentada de jogadores diversos, que serão inclusos na mesma cena que você.

Cinco aplicativos para acompanhar o mundial

Fifa

O 2018 FIFA World Cup Russia, app oficial da FIFA para a Copa do Mundo, envia notificações para informar até as escalações dos times, mas é inglês. Disponível para Android e iOS. Mas é inglês

365Scores

Também tem o 365Scores, gratuito, mas com anúncios. Totalmente em português e disponível para Android e iOS.

Onefooteball

Outro bastante usado pelos torcedores mais fanáticos é o Onefootball, que traz ainda informações sobre cada jogador de cada seleção do mundial. Tem versões para Android e iOS.



Copa do Mundo 2018

Mais simples e direto, o Copa do Mundo 2018 aplicativo é ideal para quem deseja ter acesso rápido à tabela para a Copa. Ao abri-lo, o usuário verá os grupos da competição e poderá tocar sobre eles para ter resultados como classificação e jogos. Além disso, na guia “Partidas” é possível conferir todos detalhes dos confrontos, tais como dia, horário e placar em tempo real. O programa promete ainda oferecer notificações, artilheiros da competição, estádios, entre outras informações. Disponível para IOS e Android.



CBF

O app oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deixa o torcedor por dentro de todas as novidades da Seleção Brasileira. Além de notícias, o aplicativo oferece resultados, tabelas, infomações sobre os jogadores e muito mais. E para a Copa, o serviço fornecerá uma cobertura completa de todas as partidas e seleções.