Veja como preparar o corpo para as festas de fim de ano

Jurandyr Schelles

Fim de ano é sempre a mesma coisa: festa com a família,confraternização com os amigos. Com tanta comemoração, comidas e bebidas têm a presença confirmada nestas reuniões e, na maioria dos casos, em grande quantidade. Mesmo as pessoas mais preocupadas com o controle alimentar, nesta época do ano apresentam uma tendência a ‘dar’ uma relaxada.

Afinal neste período, todas as reuniões são regradas por comida e bebida. Por isso, nutricionistas listam cuidados que podem deixar o corpo preparado para estes ‘exageros’. E ressaltam que quando se fala em nutrição, radicalismos nunca são bem-vindos. Sem restrições severas e sem abandonar bons hábitos, os nutricionistas afirmam que é possível preparar o metabolismo de maneira saudável para as festividades de final de ano.

Por fim, vale lembrar que os drinques e outras bebidas têm alto grau de calorias. Por isso, vale a pena tentar escolher as menos caloricas e ainda assim, consumir com moderação. Isso porque, no organismo o álcool age no fígado, que funciona como uma espécie de filtro do nosso organismo. A dica é sempre intercalar os drinks com a ingestão de água pura.

Prepare o organismo para as festas

Faça atividades físicas

Quem ainda não reservou um tempo na agenda para se dedicar aos exercícios físicos, este é o momento. As festas de fim de ano podem ser a motivação para emagrecer e esculpir o corpo. Ou se já pratica, vale aproveitar para intensificar os treinos nessa época para evitar os quilos a mais.

Além de dar mais vitalidade e disposição, a atividade física diminui a ansiedade, melhora a qualidade do sono e evita hábitos alimentares compulsivos. Além disso, um treino mais intenso antes das festas vai acelerar o metabolismo e ajudar a queimar calorias por mais tempo.

Assim, além de poder comer sem culpa, a saúde do corpo agradece e a silueta também.

Mantenha uma alimentação saudável

Não é necessário impor a dietas rigorosas ou que não se aplicam ao estilo de vida. Além de causar riscos à saúde, como problemas gastrointestinais e fraqueza, as restrições alimentares levam a um aumento das reservas de gordura no organismo.

Além disso, ficar muitas horas sem comer, com o intuito de aproveitar na comemoração, é um grande erro. Isso pode surtir efeito contrário, pois, ao chegar à festa, a pessoa acaba exagerando na comida. Por isso, o melhor é chegar satisfeito para festejar moderadamente.

A dica é comer a cada três horas e dar preferência a alimentos saudáveis e mais leves, como frutas, legumes, vegetais, proteína magra e muito líquido. Evite ainda gordura e doces em excesso. Outra medida é apostar em uma dieta rica em fibras, como os alimentos integrais, que ajudam a manter a saciedade.

Beba bastante água

É natural o organismo confundir a sede com a fome, levando-nos a comer quando apenas precisamos tomar água. Assim, além de manter a hidratação, beber bastante água ao longo do dia ajuda no controle da fome. Com isso, se mantém o bom funcionamento de todas as funções do corpo, proporcionnado a sensação de saciedade e evita exageros ao comer. Por isso, vale a pena invistir na água e outros líquidos como sucos de frutas e chás sem açúcar. A ingestão de bastante líquido também no dia seguinte, principalmente se abusar nas comemorações. Muita água e chás termogênicos e diuréticos — como chá de canela, chá-verde, de abacaxi, por exemplo — vão ajudar na recuperação.

Controle os excessos durante as festas

Os eventos sociais de fim de ano não precisam ser motivo para desregular um estilo de vida saudável. É possível conciliar as duas coisas, sem abrir mão dos prazeres do banquete ou do seu bem-estar. Para aproveitar as festas sem exagero, alimente-se adequadamente. Comece com as proteínas, que contribuem para dar saciedade. E consuma bastante vegetais, que têm poucas calorias e ajudam você a se sentir satisfeito. Assim, aquela vontade irresistível dos alimentos gordurosos e das sobremesas mais doces vai diminuir.

Quais as bebidas mais calóricas?

A quantidade de calorias de cada bebida pode variar de fabricante para fabricante, mas, para quem quiser ter uma noção das que são mais ou menos calóricas, confira os valores aproximados na relação à seguir:

350 ml de cerveja: 150 calorias

125 ml de vinho branco doce: 180 calorias

125 ml de vinho branco seco: 110 calorias

125 ml de vinho rosé: 92 calorias

125 ml de vinho tinto seco: 109 calorias

125 ml de espumante: 85 calorias

20 ml de vodca: 50 calorias

100 ml de uísque: 240 calorias

30 ml de gim: 60 calorias

50 ml de rum: 109 calorias

20 ml de licor: 70 calorias

50 ml de cachaça: 121 calorias