Vencedora do BBB, Gleici Damasceno é anunciada como destaque de escola de samba

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vencedora da edição de 2018 do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno, foi apresentada na noite dessa sexta-feira (21) como destaque da escola de samba Paraíso do Tuiuti, que disputa a primeira divisão do carnaval do Rio de Janeiro.

Natural do Acre, a estudante de psicologia foi ao evento na quadra da escola acompanhada do namorado, o artista visual Wagner Santiago, que conheceu durante o reality show.

Usando um vestido dourado e decotado avaliado em R$ 10 mil, Gleici participará pela primeira vez de um desfile na Marquês de Sapucaí.

Em entrevista ao portal Terra, prometeu um look comportado: "Não esperem que eu vá sair mostrando o popozão", disse.

Militante de direitos humanos e simpatizante de Lula, Gleici desfilará pela escola que, em 2018, apresentou forte discurso político e chegou a representar o presidente Michel Temer como um vampiro em um carro alegórico.