Vice do Barcelona nega interesse por retorno de Neymar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vice-presidente do Barcelona, Jordi Cardoner, negou nesta sexta-feira (19) que o clube tenha interesse no retorno de Neymar para a próxima temporada. A possibilidade foi publicada no início desta semana pelo jornal espanhol Mundo Deportivo.

"A diretoria do Barça não considerou a possibilidade de resgatar Neymar, hoje é uma questão que não pode ser respondida porque ninguém a analisou", disse Cardoner.

O vice-presidente ainda lembrou que a saída teve como origem a vontade de Neymar e nenhuma conversa sobre o seu retorno ocorreu na alta cúpula da direção.

"Foi ele quem saiu. Uma coisa muito diferente seria se nós não tivéssemos acreditado nele e agora quiséssemos recuperá-lo, mas esse não é o caso. Em qualquer caso, se a situação ocorresse, teríamos que discutir isso em uma reunião, mas até agora o caso não é esse ", disse.

Neymar deixou o Barcelona em agosto de 2017 por vontade própria. O Paris Saint-Germain pagou os € 222 milhões (cerca de R$ 824 milhões à época), referentes à multa rescisória estipulada em contrato.

Em sua primeira temporada, Neymar conquistou três títulos na França, mas foi prejudicado no primeiro semestre de 2018 por uma lesão que o tirou da partida que marcou a eliminação do clube para o Real Madrid na Liga dos Campeões.

Neste período, conviveu com especulações principalmente de uma possível volta para a Espanha, mas para jogar no Real Madrid. Publicamente, o jogador sempre reafirmou o desejo de continuar em Paris.