Redação Bem Paraná

O Athletico perdeu por 1 a 0 para o Cascavel, nesse sábado (dia 19) à tarde, na Arena da Baixada, pela primeira rodada do primeiro turno do Campeonato Paranaense. O clube da capital divulgou um vídeo com os melhores momentos da partida. Clique aqui para assistir no youtube, no canal do Athletico Paranaense.