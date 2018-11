Você namoraria uma garota de programa? Modelo faz essa pergunta. Veja o vídeo

Redação Barulho Curitiba

A chamada profissão mais antiga do mundo ainda causa incômodo em algumas pessoas, e curiosidade em outras. A modelo convidada do "Garotas Polêmicas" Bianca Santorini, andou pelas ruas de São Paulo e perguntou para diversas pessoas se eles namorariam uma garota de programa?

As expressões e as caras de susto dos entrevistados, mostram o quanto esse tema ainda é polêmico na nossa sociedade, tendo em vista que existe garotas de programa no mundo inteiro e a cada ano o número só aumenta. Assista ao vídeo no BARULHO CURITIBA.