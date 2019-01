Volta às Aulas Condor inicia na primeira semana de janeiro

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Condor iniciou no dia 7 de janeiro, em todas as lojas da rede, a campanha Volta às Aulas com um mix completo de todos os itens da lista de materiais escolares. Para facilitar na escolha, o Condor vai contar com uma landing page exclusiva, contendo as principais ofertas, que pode ser acessada no www.condor.com.br/voltaasaulas.

Além dos descontos e da diversidade no mix, os materiais escolares poderão ser parcelados em até 10x sem juros no Cartão Condor e em até 6x sem juros nos principais cartões de crédito (MasterCard, Elo, Hipercard, Visa, American Express e Senff).

A Campanha segue até o dia 3 de fevereiro e contará ainda com dois tabloides de ofertas. O endereço e o horário de funcionamento de todas as lojas da rede podem ser consultados em www.condor.com.br.