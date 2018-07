Volta às aulas: dicas de como retomar a rotina

Da redação

As aulas recomeçaram. Para evitar problemas e voltar com gás total, a psicopedagoga especialista em educação especial e gestão escolar Ana Regina Caminha Braga afirma que é fundamental conversar com os filhos. Ela defende que a primeira coisa que deve ser feita é sentar com a criança e conversar, para juntos, reorganizarem sua rotina.

O passo seguinte é pensar no material escolar. Ele é parte fundamental do processo de aprendizado, por isso, os pais ou responsáveis devem estar atentos ao enviá-los para a escola, evitando que a criança fique sem participar de alguma atividade pela falta do material.

É muito importante que os pais organizem a agenda da criança para que ela tenha o tempo certo para cada tarefa escolar e, também, para brincar. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento infantil.

Ana Maria afirma que é importante ler com a criança para incentivar o desejo pela leitura, instigar a imaginação e a memória. “Esses são benefícios fundamentais para a evolução escolar”, afirma.

Os pais devem ficar muito antenados com as atividades escolares das crianças. É importante olhar a agenda e manter um contato direto com a coordenação e professores da escola.

Para finalizar, a especialista lembra que pais e responsáveis são parte fundamental no processo de educação das crianças e precisam fazer parte do seu dia a dia na escola. “Nós como pais e responsáveis, devemos fazer parte da vida escolar do pequenos. É uma fase importante, que requer nosso cuidado, principalmente se a criança estiver indo para uma escola nova, um ambiente novo. Elas precisam se sentir seguras e amparadas nesse processo tão importante”, completa Ana Regina.

Para os filhos mais velhos, alémde conversar, vale a pena passar dicar de organização para os estudos. Vale mostrar que com a organização, a vida fica bem mais simples. Fica fácil achar as anotações, não se corre o risco de perder prazos e ainda é possível ter um tempinho livre para fingir que estar de férias de novo.

Dicas para o estudo

1 Separe as matérias

Que tal já começar a organizar o seu material? Independentemente da preferência de cadernos, pasta ou fichário, dá para dividir as matérias. Com isso se evita ficar anotando as coisas em qualquer lugar e perder depois. Não exige nenhum esforço manter cada matéria em seu lugar.

2 Anote tudo

Isso é muitíssimo importante. Além do mais, copiara as anotações do outro não tem o mesmo efeito. O melhor é se organizar para anotar durante a aula o que estiver aprendendo. Deste modo, a assimilação do conteúdo é melhor e isso vai ajudar na hora de estudar. E se tiver dúvidas, pergunte elas na sala da aula.

3 Tenha uma agenda

Tem gente que não faz questão e fica contando com a memória ou anotando na mão, mas chega uma hora que fica difícil. Existem agendas pequenas que nem pesam na mala e, se preferir, pode baixar alguma no celular. Anotar as lições de casa, conteúdo da prova e prazos dos trabalhos desde o começo vai fazer toda a diferença na hora de priorizar o mais importante e planejar o tempo necessário para fazer cada tarefa.

4 Estabeleça metas

Não precisam ser grandes metas, como tirar 10 em todas as matérias (sejamos realistas). Pense em coisas que se pode fazer a curto e longo prazo para que o ano escolar seja o melhor possível. Talvez não tirar nota vermelha? Ou, quem sabe, entregar todos os exercícios? Pense no que é alcançável e positivo. Com objetivos, fica mais fácil ter sucesso.

5 Evite faltar sem necessidade

Toda escola tem um limite de faltas. Sabendo do seu, tente não ficar faltando sem realmente precisar, por qualquer bobeira ou até preguiça. Nunca se sabe quando algum imprevisto vai acontecer e, de fato, não poderá ir à aula. Além de tudo, correr atrás do conteúdo depois não é a mesma coisa que acompanhar o raciocínio no momento de aula.

6 Estude desde o começo

Não existe fórmula mágica para estudar. Cada um aprende melhor de um jeito diferente: pode ser lendo, escrevendo o conteúdo, resolvendo exercícios, fazendo fichas… Da forma que for ideal, tente estudar os conteúdos conforme eles vão sendo ensinados. Além disso, na hora de pegar mais firme para as provas será mais fácil revisar o conteudo.

7 Pare de procrastinar

Deixar as coisas para fazer depois pode ser muito tentador, mas também pode ajudar a confundir toda a rotina e pior, fazer perder o ano. Tem tempo de fazer uma lição de casa em sala? Aproveite! Precisa fazer um trabalho para entregar? Comece logo. Quer fazer um resuminho para estudar? Nada te impede! Com certeza alguma experiência já te mostrou que deixar tudo para a última hora é desesperador.