Wesley Safadão diz ter provas do envolvimento da ex-mulher em ataques feitos por perfis falsos

Folhapress

RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O cantor Wesley Safadão, 30, afirmou na noite desta quarta-feira (14) que tem provas do envolvimento de sua ex-mulher, Mileide Mihaile, nos ataques que tem sofrido por meio de perfis falsos na internet. "A gente tem prova que sim, agora a Justiça é que resolve. Temos que assumir nossos erros e pagar um preço."

"Eu não desejo isso para ninguém porque é uma situação muito difícil. Quero paz, amor e que possamos ter uma vida melhor. Muitas pessoas estão usando as redes sociais para um caminho que não se deve. Muitas pessoas se escondem atrás de perfis falsos. A gente aprendeu muita coisa nesse momento", afirmou o músico.

Em entrevista ao programa Conexão Repórter (SBT), na terça-feira (13), o cantor contou que as mensagens difamatórias nas redes sociais começaram durante o processo que ele abriu pela revisão de pensão alimentícia do filho mais velho, fruto de sua relação com Mileide, e que os ataques o levaram a mover quatro processos.

Na reportagem do SBT, Mileide foi questionada sobre seu envolvimento com os perfis falsos. Ela ouviu um dos áudios coletados pela investigação, em que pedia "para todo mundo, todas as meninas, todo o exército, todo mundo enviar direct [mensagem no Instagram] para Fátima Bernardes [...] para eles se sensibilizarem."

Segundo Mileide, a voz é mesmo dela, embora ela negue que tenha se referido aos perfis. "Eu falava das fãs, pedia ajuda se elas conheciam alguém", disse ela durante a entrevista, acrescentando que os áudios foram tirados de contexto.

Safadão, que foi comprometido com Mileide por oito anos, é casado hoje com Thyane Dantas, 27, com quem tem outros dois filhos.

A declaração do músico sobre o caso foi feita durante a gravação do Show da Virada, da Globo, que acontece no Recife. Também participam do evento Simone e Simaria, Ivete Sangalo e Luan Santana.