Wilson participa de lançamento oficial da Escola Coxa de Goleiros

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

No próximo dia 14 de julho (um sábado), a partir das 8 horas, acontecerá o lançamento oficial da escolinha e contará com a presença do goleiro Wilson, que vai conversar e atender todas as crianças que estiverem no local. “Estou muito feliz com a repercussão que teve e com a quantidade de crianças procurando informações. No sábado estarei lá para bater um papo com todas elas e acompanhar como será o treinamento”, destacou o camisa 84.

Um dos responsáveis da Escola Coxa de Goleiros, Fernando Borri, também fez questão de destacar a grande procura e a satisfação com o novo projeto. “Foi uma surpresa a quantidade de ligações que tivemos. O projeto está muito legal e tenho certeza que vamos revelar grandes goleiros para o Coritiba”, revelou.

Para mais informações, os interessados poderão entrar em contato pelo e-mail [email protected], ou nos telefones (41) 98507-9521 / (41) 99868-8936. A escolinha fica localizada na Rua Quênia, 363, em Pinhais, e atenderá alunos de 04 a 17 anos, que receberão um kit com uniforme inspirado no goleiro. Os treinamentos ficarão a cargo do professor Noslen Costa Mehl.