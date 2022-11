A Copa do Mundo do Catar está superando o Mundial da Rússia, realizado há quatro anos, no número de espectadores. Segundo o relatório feito pela Fifa, a partida inaugural do torneio, entre Catar e Equador, no último domingo, teve um aumento de audiência por todo o mundo.

No Equador, a partida de estreia foi assistida por uma média de 3,3 milhões de telespectadores. Esse número representa um aumento de 109% na audiência em relação ao jogo com o maior número de telespectadores das duas últimas Copas. A realização do Mundial nos meses finais do ano pode ser um dos responsáveis pela alta na audiência.

No Brasil, o aumento de audiência entre a Copa do Mundo do Catar e a da Rússia foi de 6%. No Reino Unido, o número foi ainda mais expressivo. O aumento foi de 57,7%.

A Europa também apresentou um alto aumento, apesar do continente ser um duro crítico da realização da Copa no Catar, que recebeu inúmeras denúncias contra os direitos humanos e tem leis severas contra os direitos das mulheres. A expressão de afeto entre pessoas da comunidade LGBT+ é proibida no país.

Na Itália, 4,66 milhões de telespectadores acompanharam a partida de abertura, contra 3,59 milhões da partida entre Rússia e Arábia Saudita, da Copa de 2018. Na Espanha, esse aumento foi de 13%.

A Fifa acredita que esses números vão aumentar ainda mais conforme o andamento da Copa do Mundo, haja vista que os torcedores estão superando as expectativas também no estádio. Segundo a entidade, mais de 67 mil torcedores estiveram presentes na partida de abertura. No primeiro momento, o Al Bayt Stadium tinha capacidade apenas para 60 mil.